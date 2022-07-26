洛城新語／中國富豪要「潤」 加州房市看漲？

中國動態清零防疫封控政策，已讓許多民眾產生心理陰影。有能力移民 的中產階級與富豪，紛紛想「跑」。雖然因治安、通膨等問題，加州 屢遭詬病；但縱覽各地，南加州仍是適合華人 移民居住的地方之一。這些想「潤」（英文run諧音)的中國富豪，或將帶領南加房市再創佳績。

中國近期大掀要「潤」之風，彭博援引七名銀行家與移民顧問說法指出，上海封城使許多人留下心理陰影，估計今年有1.5萬名富豪打算帶著480億美元身家離開中國；與之相關的轉移資產方法諮詢，比去年增加三至五倍。

除了抗疫政策以外，中國涉及約2200億美元的「爛尾樓」，讓許多老百姓財房兩空，出現集體停繳貸款的全國現象，且風暴似難收拾。房地產行業占中國國民生產總值的30%，倘若爛尾樓事件引發房市崩潰，經濟所受衝擊難以估量。

因為沒有能夠抗衡習近平的政治人物出現，金秋中共20大，習獲得第三任期，幾乎已是板上釘釘。中國在習近平治下10年，政治已出現「類文革」式倒退，社會風氣不如江、溫時期開明，早已讓部分中產或是富豪階級萌生去意。從前在中國有錢賺，他們可以忍一時之氣；如今中國經濟潛在威脅不斷，政治環境又持續趨緊，更加堅定其移民之心。

反觀美國，雖然因通膨走高、惡性搶劫案不斷，遭至罵聲一片。甚至在日前發生的南加科洛那的持槍入室搶案中，連非裔劫匪都詰問華人受害者「這麽爛的美國你來幹什麽？」但華人移民罵美國，多少有些怒其不爭；而劫匪嫌棄美國，則有可能是從未在其他國家長期生活，沒有對比不知美國之好。

美國縱向比較，或許不如從前的自己；但橫向來比，世界上仍沒有國家能夠匹敵。尤其相比習統治下的中國大陸，美國更是優異；而在美國50個州和華盛頓哥倫比亞特區之中，加州無疑是最適合華人居住的地方之一。雖然這裡政治環境有些左傾，但架不住許多華人多年耕耘所創造的便利性；還有就業機會與優質學區，讓治安不佳等問題瑕不掩瑜。更有陽光燦爛好天氣，沒有大雪苦寒非常宜居。

面對高通膨與利率的雙重衝擊，南加州房價6月相比上月稍有走低，六縣的房屋售價中位數為75萬元，比上個月的76萬元，下降1萬元；但與去年6月的67萬9000元相比，成長仍維持在10%以上。考慮到未來很可能許多中國富豪要來，爾灣等頗受華人青睞城市的房價，還會非常堅挺。就算美國經濟出現衰退，房地產市場整體不景氣；這些城市的房價，也有可能逆勢走高。畢竟移民美國的中國富豪或中產階級，他們大多手持現金，受聯準會調高利率的影響較低。