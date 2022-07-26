華美吳建民 獲任ABAC主席全美唯一
美國國務院（U.S. Department of State）7月25日宣布任命華美銀行董事長兼最高執行長吳建民（Dominic Ng）為2023年亞太經濟合作組織（Asia-Pacific Economic Cooperation，簡稱APEC）商貿諮詢理事會（ABAC）主席。據悉，吳建民為美國唯一的商貿諮詢理事會代表。
美國是2023年APEC年度峰會的主辦國，今年主辦國是泰國。現為ABAC聯合主席的吳建民曾於4月25日被任命為代表，並於7月25日被美方委任為2023年ABAC主席，目前擔任聯合主席，並輔佐2022主辦國泰國的主席，與APEC成員國密切合作，共同探討及反應ABAC主要利益相關者觀點的建議給於領導人。
ABAC於1995年成立，是APEC的組織之一，也是APEC最重要的工商智囊，主要任務為以APEC貿易投資自由化、經濟技術合作及創造最有利的工商環境提出建言，向APEC定期提交諮詢報告，也是APEC 貿易和經濟政策的多方利益相關者的關鍵組成部分。
作為APEC成員國之一，同時最多可委任三位代表，目前吳建民是美國唯一的商貿咨詢理事會代表，於任期持續推動區域內經濟發展，並曾多次針對可能影響 APEC地區持續經濟增長一事向APEC領導人提供建議。
APEC也一直是美國與區域合作夥伴推進公平、開放、可持續和包容性的經濟和貿易架構的首要經濟平台之一，而身為2023年度主席的吳建民將於2024年卸任後重新擔任聯合主席一職，並將於任期內代表 ABAC與各大政府、商界機要會面。
吳建民目前除了擔任ABAC聯合主席一職，也是美國最大華資銀行－華美銀行（East West Bank）的首席執行官，並於任內將華美銀行由資產6億元的小型銀行轉變為現今擁有超過 620億元資產的全球性服務銀行。吳建民也是外交關係委員會成員、舊金山聯邦儲備銀行洛杉磯分行的前董事會成員及南加州大學電影學院的董事會成員。
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