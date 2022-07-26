內陸亞裔人口10年增36% 成長人數最多族群

內陸亞太裔傳統節慶活動。（記者啟鉻／攝影）

南加當地媒體報導，亞裔 人口在過去逾十年間，在內陸較比其他族裔成長最快，超過了非裔，成為繼白人、西裔之後，南加內陸地區成長人數最多族群。

內陸亞裔人口不斷成長，對當地教會、社區服務和選民結構都產生影響。從目前看，兩名亞裔女性聯邦國會議員，即華裔趙美心（Judy Chu）與韓裔金映玉（Young Kim），所在選區都包括內陸聖伯納汀諾縣的城市。2020年，東谷市華裔尤煜琳當選市議員，成為加州歷史上最年輕的亞裔女性市議員。來自內陸河濱縣的聯邦日裔國會議員Mark Takano，自2013年開始獲選為國會議員。

內陸亞太裔傳統活動，主要參與者。（記者啟鉻／攝影）

河濱加州大學 公共政策教授Karthick Ramakrishnan表示，移民 、高出生率和更便宜的住房，推動亞裔人口增加，雖然來自墨西哥的移民在過去20年有所下降，但來自亞洲的移民，尤其是來自中國、印度、菲律賓的移民仍保持較多人口增長。南加內陸擁有更多平價住宅，對於亞裔新移民頗具吸引力，同時也可以找到合適雇主，比如醫院和衛生設施，吸引從事護理行業的移民，而這些行業擁有較多菲律賓裔職員。

他並說，從內陸亞裔居民人口比例看，菲律賓裔可以說是至今為止最大的族群，這與在洛杉磯地區的亞裔族群結構不同，在洛杉磯可以看到更多的華裔人口。

聯邦國會議員金映玉是韓裔移民，她競選連任的聯邦國會眾議員第40選區，覆蓋奇諾岡及橙縣部分地區。她指出，即使越來越多加州居民遷移到外州，加州的亞裔人口仍在不斷增長。例如亞裔新移民傾向於住在洛杉磯地區，比如傳統的華裔、菲律賓裔以及韓裔社區，他們之所以喜歡這些社區，主要還是有了韓國城、華埠以及菲律賓裔社區。當有了穩定生活及經營生意起色後，他們覺得應該落地生根，讓家庭成員成長，希望住在條件完善的社區，有學校及更好環境，於是他們搬遷到橙縣及內陸地區，比如聖伯納汀諾縣。

由於亞裔居民在內陸越來越多，聖伯納汀諾縣的羅馬天主教區於2000年成立亞太裔事工辦公室。發言人表示，在該教區亞裔人口成長最快。該教區主要有亞裔神父52名，以越南裔、菲律賓裔為主，占聖伯納汀諾縣、河濱縣全職神父數量的19%。

同時一些教會提供該地區亞裔社區信眾服務，包括河濱縣的St. Andrew Kim，以及科洛納市的Shrine of the Presentation。同時，還提供中文、越南文、韓語、印度尼西亞語及其它亞洲語言的天主教彌撒服務。