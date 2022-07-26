世華分會、路加服務團 捐書包、募款送愛貧困兒童

裴映棋代表世華南加州分會捐贈支票給路加國際服務團。（記者張庭瑜／攝影）

世界華人工商婦女企管協會南加州 分會與路加國際服務團(LSI)，7月25日（周一）於羅斯密市（Rosemead）的路加國際服務團總部聯合召開「捐贈書包 關懷窮困兒童回校」記者會，並訂7月30日（周六）舉辦愛心捐贈活動，期盼為貧困兒童募集到更多的上學物資。

該項慈善活動是由世華南加 州分會發起，並二度聯合路加國際服務團，發揮「人飢己飢」精神，合辦愛心捐贈活動，這也是世華南加州分會第五次舉辦愛心捐贈活動。

當天除了世華南加州分會會長裴映棋及路加國際服務團負責人王慶元出席之外，世華南加州分會主幹事陳筱芬醫師、陳玲華、郭凱琪、王姿容、岑文潔芝、張淑卿、李敏華、潘意玲、孫左荷娜、何宛菱，及工商婦女企管協會總會的副總隊長陳麗華等人，皆到場致意支持，並參與此次愛心捐贈。

裴映棋表示，此次應陳筱芬醫師邀請，再度參與的背包捐贈活動，是非常有意義的活動，尤其是在知道許多低收入 兒童在面臨開學季來臨時皆無書包、文具及制服等上學必需品，因此再度發起愛心捐贈，也希望能拋磚引玉，讓社區民眾一起參與捐贈活動。

王慶元表示，捐贈書包的目的是希望鼓勵學生念書，並不定時邀請大學生參與輔導兒童功課。此外，也會視不同地區的學童需求來捐贈特定物資，如中東的學生制服等。

召集人陳筱芬則表示，很感謝今年有更多人願意參與募集活動，來照顧難民兒童，讓每年兒童都能很開心的帶著他們的新文具、書包、文件夾及計算機等用品上學，也讓她覺得活動很有意義，希望有更多人能共襄盛舉。

此次協會共募集到220個書包，並將於月底分別捐贈給洛市及聖地牙哥的難民營，其中包含來自阿富汗、敘利亞及吉普賽人等流落至美國的族裔，而世華南加州分會除了參與捐贈書包之外，更捐贈6160元給路加國際服務團，期盼能為貧困兒童盡一份心力。