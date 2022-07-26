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內陸亞裔增加 華人僑領感觸深 盼參政意識壯大

記者啟鉻／洛杉磯報導
內陸亞太裔傳統活動，主要參與者。(記者啟鉻／攝影）
內陸亞太裔傳統活動，主要參與者。(記者啟鉻／攝影）

南加內陸近十年來，亞裔人口尤其是華人居民越來越多。部分內陸社區華人團體領袖對此深有感觸，同時認為，亞裔居民在內陸應該提高參政議政及社區服務意識，如此才能壯大亞裔及華人聲勢。

1970年代就在內陸開辦中餐廳的台僑張善利表示，他最初定居內陸時，華人很少，亞裔居民也不多。為紀念華人先民在內陸開拓經濟歷史，他和志同道合者一起興建華人先民紀念亭，從此紀念亭成為內陸地標。紀念亭的設計外觀是來自中華文化，對華人移民有一種文化認同。相信在華人遷移內陸時，對紀念亭所表現的中華文化元素，都有歸屬感。

張善利說，內陸房價較低，也是吸引亞裔移民遷移的重要原因。華人超市數量雖然不如洛杉磯、橙縣一些地方，但也在逐漸增加中。華人可以到東谷、科洛那、波莫那、奇諾岡、奇諾、庫卡蒙加牧場等城市購買傳統華人食材，也有一些中餐廳陸續在開業。相信未來，內陸亞裔居民及華人會越來越多，內陸為亞裔服務的生活機能也會越加完善。

內陸亞太裔傳統活動，慶祝遊行。（記者啟鉻／攝影）
內陸亞太裔傳統活動，慶祝遊行。（記者啟鉻／攝影）

周克蕙也是內陸社團活躍人士。她說，從年初河濱市府舉辦的亞太裔傳統農曆節慶看，亞裔居民參與比例達到20-30%。而十多年前舉辦的亞太裔活動，近80-90%都是其他族裔居民，也相應說明，內陸亞裔居民逐漸增多是個不爭事實。作為資深地產經紀，她多年前曾探訪安大略市，市府官員就說，未來市區南部安大略牧場（Ontario Ranch）一帶會成為南加第二個阿罕布拉（Alhambra），阿罕布拉是洛杉磯縣亞裔居民較多城市。特別是近幾年，遷移到內陸的很多華人，來自聖蓋博市及其它華人較多城市。

內陸亞太裔傳統活動。（記者啟鉻／攝影）
內陸亞太裔傳統活動。（記者啟鉻／攝影）

東谷華美協會創辦人黃樹梧表示，東谷市華人居民從十年前占總人口24%，到現在已經超過32%。作為內陸最為活躍的華人社團之一，東谷華美協會越來越受到市府重視，民意代表也非常重視華人選民意見。東谷市華人女市議員尤煜琳，就是東谷市歷史上最年輕的華人市議員。由於華人居民增多，東谷市高中華人子弟增加，升入名牌大學的比例也提高不少。

河濱拯救中國城委員會創辦人李順強認為，從整個內陸看，雖然亞裔人口增加，但參政意識還不強，所以亞裔尤其是華人居民，更應強化參政議政及服務社區意識。

華人超市 亞裔 阿罕布拉

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