我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日本明仁上皇心臟衰竭 送醫緊急治療中

查克柏格3100萬元賣金山豪宅 轉手翻3倍

核桃谷聯合學區教委 華人趙宏參選

記者楊青／核桃市報導
核桃市華人博士趙宏（Diana Zhao，前中）宣佈加入選戰，得到僑社代表和華裔民選官員支持。（競選團隊提供）
核桃市華人博士趙宏（Diana Zhao，前中）宣佈加入選戰，得到僑社代表和華裔民選官員支持。（競選團隊提供）

2022年核桃谷聯合學區（Walnut Valley Unified School District）教委競選開戰，核桃市華人博士趙宏（Diana Zhao）捷足先登宣布加入選戰。核桃聯合學區此次共有三席空缺，目前共有四位競選人，預計在8月12日報名截止之前，還可能有更多競選人加入選戰。

趙宏日前在羅蘭岡的競選造勢活動，得到核桃市市市長伍立倫、阿罕布拉學區教委主席Ken Tang、蒙特利公園市前市長林達堅、洛杉磯縣兒童福利局的代表Robert Rodriguez，以及南加州僑界和核桃谷學區家長會近200人的站台支持。

作為第一代移民和家長，趙宏20多年前從中國南京來美，11年前定居核桃市。2021年她在南加州大學獲得社會工作博士學位，也是有加州執照的臨床社會工作者和心理治療師，目前是洛杉磯縣兒童和家庭服務局的主管。

趙宏說，決定參選核桃谷學區教委，是希望能用自己所學專業和經驗為核桃谷學區更加進步做些事情。目前核桃谷聯合學區面臨最大挑戰是資金和安全，加州州立大學對亞裔學生錄取的政策以及過激性教育等，也是很多家長關心的問題。

她說，如果當選，她將把學區的安全放在首位，包括校園安全和學生心理健康建設；增加學術、藝術和體育項目；幫助改善學生和家庭的成員之間的親子關係，增加學區與家庭之間的鏈接；促進學區的團隊合作和持續性發展。她表示，管理、團隊合作和決策，是她的優勢，她相信自己的專業知識和經驗能夠讓學生受益。

過去20年，趙宏一直在私營部門和政府部門工作；她曾在各個機構擔任社會工作者、項目主管和股東。過去四年，她曾擔任核桃谷學區華裔家長協會會長/副會長，多次舉辦教育研討會，與社區廣泛討論親子關係、同伴壓力、時間管理、青少年藥物濫用和家庭暴力等問題。

疫情期間，她在核桃高中華裔家長會下成立一個青年委員會，組織輔導計畫、摺紙願望計畫、清潔社區團隊、動物護理團隊、農民花園、應屆畢業生獎學金計畫和總統義工服務獎等；每週為家長和孩子們提供教育研討會。對於核桃谷學區的支持是多方面的，包括支持核桃谷學區的規畫和發展，在疫情開始時就向核桃高中和核桃市捐贈了個人防護用品。

趙宏表示，她參選學區教委，是希望把為學區的服務、對學區的支持更好的延續下去，繼續為家長發聲，希望得到選民支持，她將不負眾望。趙宏競選詳情：www.drzhao4Wusd.com。

核桃市華人博士趙宏（Diana Zhao）宣佈競選2022年核桃谷聯合學區教委。...
核桃市華人博士趙宏（Diana Zhao）宣佈競選2022年核桃谷聯合學區教委。（競選團隊提供）
核桃市華人博士趙宏（Diana Zhao，前中）宣佈加入選戰，得到僑社代表和華裔...
核桃市華人博士趙宏（Diana Zhao，前中）宣佈加入選戰，得到僑社代表和華裔民選官員支持。（競選團隊提供）
核桃市華人博士趙宏（Diana Zhao，前右五）宣佈加入選戰，得到僑社代表和華...
核桃市華人博士趙宏（Diana Zhao，前右五）宣佈加入選戰，得到僑社代表和華裔民選官員支持。（競選團隊提供）

學區 核桃 加州大學

上一則

世華分會、路加服務團 捐書包、募款送愛貧困兒童

下一則

河濱縣男女避暑遊瀑布 高處墜落1死1傷

延伸閱讀

亞凱迪亞華裔候選人王愛琳 獲台灣社團募款支持

亞凱迪亞華裔候選人王愛琳 獲台灣社團募款支持
每周上課4天 德州越來越多學區跟進

每周上課4天 德州越來越多學區跟進
華社發動捐款 重賞緝拿搶匪

華社發動捐款 重賞緝拿搶匪
亞裔停車場被搶金表 南加羅蘭岡華人超市將提供護送服務

亞裔停車場被搶金表 南加羅蘭岡華人超市將提供護送服務
南加華人憤怒集會 向搶劫犯罪說NO

南加華人憤怒集會 向搶劫犯罪說NO
洛杉磯縣政府懸賞1.5萬元緝捕羅蘭岡超市搶劫亞裔嫌犯

洛杉磯縣政府懸賞1.5萬元緝捕羅蘭岡超市搶劫亞裔嫌犯

熱門新聞

非裔男接連猥褻女性，亞裔女當街被性侵。（NYPD提供）

世界晚報╱亞裔女慘被當街按倒性侵 非裔暴徒已多次作案

2022-07-20 20:07
加大與加州州立大學，每個月尋求墮胎的學生就有1000多人。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱性太開放？加州兩公校系統 每月逾千女大生要墮胎

2022-07-22 15:00
警員在受害人居住的社區展開調查。（記者楊青／攝影）

3非裔嫌犯入室 洗劫華人4口之家 步槍名犬也搶走

2022-07-23 02:20
滅鼠公司人員表示，樹枝搭上屋頂，就會讓老鼠得以跳上房子。（圖片由沈群提供）

洛杉磯華人花費逾萬元 只為除十多隻老鼠

2022-07-24 19:17
上海「大城小院」樓盤近2000名業主，付款買房4年多，至今交房遙遙無期。（受訪者提供）

全現金買上海爛尾樓 南加華人巨虧300萬

2022-07-25 14:08
劉女士在7月6日檢測出新冠陽性。（劉女士提供）

華男與新冠妻密切接觸8天 竟沒被傳染 秘訣是？

2022-07-24 13:32

超人氣

更多 >
馬斯克緋聞對象為華裔 去過36次試管嬰兒診所

馬斯克緋聞對象為華裔 去過36次試管嬰兒診所
馬斯克大動作消毒 發表與布林2小時前開心合照

馬斯克大動作消毒 發表與布林2小時前開心合照
全現金買上海爛尾樓 南加華人巨虧300萬

全現金買上海爛尾樓 南加華人巨虧300萬
紐約「愛炫」牧師宣道到一半 百萬首飾當眾被搶

紐約「愛炫」牧師宣道到一半 百萬首飾當眾被搶
疑不滿前妻網路談離婚心路 亞裔男追到芝城殺妻後自戕

疑不滿前妻網路談離婚心路 亞裔男追到芝城殺妻後自戕