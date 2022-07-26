核桃谷聯合學區教委 華人趙宏參選

核桃市華人博士趙宏（Diana Zhao，前中）宣佈加入選戰，得到僑社代表和華裔民選官員支持。（競選團隊提供）

2022年核桃 谷聯合學區 （Walnut Valley Unified School District）教委競選開戰，核桃市華人博士趙宏（Diana Zhao）捷足先登宣布加入選戰。核桃聯合學區此次共有三席空缺，目前共有四位競選人，預計在8月12日報名截止之前，還可能有更多競選人加入選戰。

趙宏日前在羅蘭岡的競選造勢活動，得到核桃市市市長伍立倫、阿罕布拉學區教委主席Ken Tang、蒙特利公園市前市長林達堅、洛杉磯縣兒童福利局的代表Robert Rodriguez，以及南加州僑界和核桃谷學區家長會近200人的站台支持。

作為第一代移民和家長，趙宏20多年前從中國南京來美，11年前定居核桃市。2021年她在南加州大學 獲得社會工作博士學位，也是有加州執照的臨床社會工作者和心理治療師，目前是洛杉磯縣兒童和家庭服務局的主管。

趙宏說，決定參選核桃谷學區教委，是希望能用自己所學專業和經驗為核桃谷學區更加進步做些事情。目前核桃谷聯合學區面臨最大挑戰是資金和安全，加州州立大學對亞裔學生錄取的政策以及過激性教育等，也是很多家長關心的問題。

她說，如果當選，她將把學區的安全放在首位，包括校園安全和學生心理健康建設；增加學術、藝術和體育項目；幫助改善學生和家庭的成員之間的親子關係，增加學區與家庭之間的鏈接；促進學區的團隊合作和持續性發展。她表示，管理、團隊合作和決策，是她的優勢，她相信自己的專業知識和經驗能夠讓學生受益。

過去20年，趙宏一直在私營部門和政府部門工作；她曾在各個機構擔任社會工作者、項目主管和股東。過去四年，她曾擔任核桃谷學區華裔家長協會會長/副會長，多次舉辦教育研討會，與社區廣泛討論親子關係、同伴壓力、時間管理、青少年藥物濫用和家庭暴力等問題。

疫情期間，她在核桃高中華裔家長會下成立一個青年委員會，組織輔導計畫、摺紙願望計畫、清潔社區團隊、動物護理團隊、農民花園、應屆畢業生獎學金計畫和總統義工服務獎等；每週為家長和孩子們提供教育研討會。對於核桃谷學區的支持是多方面的，包括支持核桃谷學區的規畫和發展，在疫情開始時就向核桃高中和核桃市捐贈了個人防護用品。

趙宏表示，她參選學區教委，是希望把為學區的服務、對學區的支持更好的延續下去，繼續為家長發聲，希望得到選民支持，她將不負眾望。趙宏競選詳情：www.drzhao4Wusd.com。