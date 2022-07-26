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鑽石吧市議會改選3席 選戰開打

記者楊青／鑽石吧報導

2022年鑽石吧市議員選戰開打，預計在11月8日與普選（general election）同期登場的該場選舉，共有三席四年任期空缺。

鑽石吧市議會今年11月將有三席改選，分別是周柏華、Nancy A. Lyons和Steve Tye。華裔市議員周柏華已確定將競選連任。

今年的市議員選舉也將是鑽石吧首度分區選舉，每個區將選出自已專屬的一名市議員，這也意味著，選民只能投票給所屬轄區的候選人。民眾只要在鑽石吧市府的官方網站打入自家的區號，即可知道自己屬於那個分區。

鑽石吧今年開始劃分成五個分區，每個區1萬1000人左右。按規劃，鑽石吧2022年選舉將在第一、第三和第四區舉行，2024年將舉行第二和第五區的市議員選舉。目前在各區的市議員任期將分別至2022年11月和2024年11月。

鑽石吧市府書記處目前已開放競選人登記填表，8月12日（星期五）下午5時為登記截止時間，如果在截止日有現任議員沒有遞交競選連任表格，報名截期將延遲五天，至8月17日（星期三）下午5時。有意參選的居民，即日起至截期前，每周一至周四上午7時30分至下午5時30分，可到鑽石吧市府大廳免費領取參選指南，或可親自預約諮詢市府書記處909-839-7000，[email protected]，申請競選文件需面呈市府書記處。

鑽石吧重申，競選人資格包括必須是美國公民，18歲或以上，必須是鑽石吧居民。

鑽石吧本次地方選舉將於洛杉磯縣、加州和全美普選時同步進行，10月10日洛杉磯縣選務處將寄出選票；10月24日開始開放郵寄選票；11月8日為投票日，當天上午7時至晚上8時，所有投票站都開放供選民投票。

根據最新統計數字，鑽石吧目前登記選民為3萬3000人左右，其中共和黨登記選民1萬2429人，民主黨登記選民8767人，共和黨登記選民人數比民主黨高出10%左右。

鑽石吧 投票 民主黨

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