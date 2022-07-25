河濱加大人工光合新技術 提高糧食產能

河濱加大科學家研究植物人工光和作用有突破。（UCR）

據來自河濱加大（UCR）的消息，河濱加大科學家正在研究人工光合作用，提高地球上的糧食生產效率，可望未來利用這項新技術，實現在火星 上種植。

光合作用在植物中已經進化了數百萬年，可以將水、二氧化碳，以及來自太陽的能量轉換為植物生物質、可食用的食物。可是，這個過程非常低效，只有大約1%的太陽能量最終進入植物。河濱加大與德拉瓦大學（University of Delaware）科學家合作研究，發現了一種完全不需要生物光合作用的方法，通過人工光合作用生成出不依賴陽光的食物。

這項研究成果發表在「自然食物」（Nature Food）。研究使用電催化過程，將二氧化碳、電和水轉換為醋酸鹽，這是醋的主要成分。從而構建了一個混合有機-無機的人工光合作用系統。然後，生產食物的生物會在黑暗中消耗醋酸鹽來生長。結合太陽能電池板發電，為電催化提供動力，這種混合系統可以提高陽光轉換為食物的效率，對某些食物而言，效率高達18倍。

實驗表明即使在黑暗中，也可以在富含醋酸的電解槽中，生長出各種各樣的產食性生物，包括綠藻、酵母和產生蘑菇的真菌菌絲。實際表明，用這種技術生產藻類的能源效率大約是光合作用種植的四倍。酵母生產的能源效率，比通常使用從玉米中提取的糖來培養的要高出18倍。

同時，科學家們還研究了使用該技術種植農作物的潛力，比如蕃茄、菸草、大米、油菜和綠豌豆，在黑暗中種植時，都能夠利用醋酸鹽中的碳。研究者之一Marcus Harland Dunaway表示，研究發現，多種作物可以利用提供的醋酸鹽，並將其構建成生物體生長和繁衍所需的主要分組組成部分。通過目前正在進行的育種工程，可以使醋酸鹽作為一種額外的能源，來提高農作物產量。