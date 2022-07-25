我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

挺波洛西訪台 龐培歐：我會跟妳一起去 那裡見

熱浪「烘烤」9千萬人 紐約、賓州、德州紛傳熱死人

河濱加大人工光合新技術 提高糧食產能

記者啟鉻╱河濱綜合報導
河濱加大科學家研究植物人工光和作用有突破。（UCR）
河濱加大科學家研究植物人工光和作用有突破。（UCR）

據來自河濱加大（UCR）的消息，河濱加大科學家正在研究人工光合作用，提高地球上的糧食生產效率，可望未來利用這項新技術，實現在火星上種植。

光合作用在植物中已經進化了數百萬年，可以將水、二氧化碳，以及來自太陽的能量轉換為植物生物質、可食用的食物。可是，這個過程非常低效，只有大約1%的太陽能量最終進入植物。河濱加大與德拉瓦大學（University of Delaware）科學家合作研究，發現了一種完全不需要生物光合作用的方法，通過人工光合作用生成出不依賴陽光的食物。

這項研究成果發表在「自然食物」（Nature Food）。研究使用電催化過程，將二氧化碳、電和水轉換為醋酸鹽，這是醋的主要成分。從而構建了一個混合有機-無機的人工光合作用系統。然後，生產食物的生物會在黑暗中消耗醋酸鹽來生長。結合太陽能電池板發電，為電催化提供動力，這種混合系統可以提高陽光轉換為食物的效率，對某些食物而言，效率高達18倍。

實驗表明即使在黑暗中，也可以在富含醋酸的電解槽中，生長出各種各樣的產食性生物，包括綠藻、酵母和產生蘑菇的真菌菌絲。實際表明，用這種技術生產藻類的能源效率大約是光合作用種植的四倍。酵母生產的能源效率，比通常使用從玉米中提取的糖來培養的要高出18倍。

同時，科學家們還研究了使用該技術種植農作物的潛力，比如蕃茄、菸草、大米、油菜和綠豌豆，在黑暗中種植時，都能夠利用醋酸鹽中的碳。研究者之一Marcus Harland Dunaway表示，研究發現，多種作物可以利用提供的醋酸鹽，並將其構建成生物體生長和繁衍所需的主要分組組成部分。通過目前正在進行的育種工程，可以使醋酸鹽作為一種額外的能源，來提高農作物產量。

火星

上一則

綠地欠債斷尾求生 洛市酒店2.8億求售 創客房單價新高

延伸閱讀

通膨出乎意料失控？專家：此次不同於以往

通膨出乎意料失控？專家：此次不同於以往

簽完糧食協議24小時就作廢? 俄轟炸烏第一大港

簽完糧食協議24小時就作廢? 俄轟炸烏第一大港
烏克蘭糧食出口港遭炸 土防長：俄否認發動攻擊

烏克蘭糧食出口港遭炸 土防長：俄否認發動攻擊
美促俄履行烏克蘭穀物出口協議 劍指中國屯糧

美促俄履行烏克蘭穀物出口協議 劍指中國屯糧
俄烏穀物出口協議簽署 全球糧食危機暫緩解

俄烏穀物出口協議簽署 全球糧食危機暫緩解
土耳其總統：烏克蘭糧食出口協議22日簽署

土耳其總統：烏克蘭糧食出口協議22日簽署

熱門新聞

非裔男接連猥褻女性，亞裔女當街被性侵。（NYPD提供）

世界晚報╱亞裔女慘被當街按倒性侵 非裔暴徒已多次作案

2022-07-20 20:07
加大與加州州立大學，每個月尋求墮胎的學生就有1000多人。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱性太開放？加州兩公校系統 每月逾千女大生要墮胎

2022-07-22 15:00
警員在受害人居住的社區展開調查。（記者楊青／攝影）

3非裔嫌犯入室 洗劫華人4口之家 步槍名犬也搶走

2022-07-23 02:20
游老先生101歲生日照。（游蓬丹提供）

101歲華裔人瑞長壽秘笈 竟是這些小習慣讓他身心健康

2022-07-22 02:13
加州疫情再起，南加州恐成為加州第一個重啟室內口罩令的地區。（CBS）

9成加州人 處於新冠高風險區

2022-07-18 02:20
南加房市開始降溫，房屋庫存正在上升。(Getty Images)

南加房價今年首下跌 洛杉磯近3成物件降價 競標戰趨緩

2022-07-20 02:20

超人氣

更多 >
中國「最美警花」性愛片外洩 微博全封殺 網友仍各顯神通

中國「最美警花」性愛片外洩 微博全封殺 網友仍各顯神通
害他戴綠帽馬斯克下跪求原諒 布林氣到離婚、大賣投資

害他戴綠帽馬斯克下跪求原諒 布林氣到離婚、大賣投資
林志穎清醒了 車禍第3天最新病況曝光

林志穎清醒了 車禍第3天最新病況曝光

千鈞一髮拉出林志穎 女醫感嘆「有事絕對被告死」

千鈞一髮拉出林志穎 女醫感嘆「有事絕對被告死」
華郵：白宮與國安官員 已向波洛西簡報訪台風險

華郵：白宮與國安官員 已向波洛西簡報訪台風險