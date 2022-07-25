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男朝社區連開槍 居民避難 鄰：目標疑售房經紀

記者邵敏╱洛杉磯綜合報導
特警趕到案發現場，部署裝甲救援車。（KTLA5）
特警趕到案發現場，部署裝甲救援車。（KTLA5）

洛杉磯縣麗浪多灘（Redondo Beach）一名居民向鄰居的汽車多次開槍後自殺，導致社區居民被命令原地避難三個多小時。

這起案件發生在23日下午12時52分左右，具體地點位於北艾雷娜大道（North Irena Avenue） 200 街區，麗浪多灘警察局的警員迅速回應這起槍擊案。

警員Mike Snakenborg指出，初步信息顯示，一名居民在他的住所向外多次開槍，並擊中附近的幾輛汽車，其中一輛車裡有人，但並沒有人受傷。麗浪多灘的特警隊也趕到案發現場。 Snakenborg表示，特警隊成員當時部署了一輛裝甲救援車，並使用無人機檢查案發住宅。特警進入住宅後，發現當事人已經死亡，經過鑑定，明顯是自己開槍身亡。

槍手在住所向外多次開槍，並擊中附近的幾輛汽車。（KTLA5）
槍手在住所向外多次開槍，並擊中附近的幾輛汽車。（KTLA5）

槍擊案件發生後， 伊雷娜大道的居民被命令在原地避難，不能走出家門，直到當天下午4時左右，居民才被告知不再構成威脅，警方對槍手的調查仍在繼續中。

鄰居表示，這起案件涉及當事人向一名地產經紀開槍，案發時，該經紀正在展示槍手居住的複式公寓的另一半。據悉，涉及此案的經紀沒有受傷。鄰居們還指出，槍手的妻子當時撥打了 911，特警隊趕到現場，命令槍手放下槍走到外面，但他並沒有遵守，「這樣的槍擊事件發生在居民小區中，太瘋狂了。」

警方鼓勵有關於此案件的訊息者 ，聯繫偵探Jonathan Keener，電話310-379-2477，分機 2046。

特警進入住宅後，發現槍手已死亡，明顯是自己開槍身亡。（KTLA5）
特警進入住宅後，發現槍手已死亡，明顯是自己開槍身亡。（KTLA5）

槍擊 汽車 警察

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