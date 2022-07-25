聖地牙哥大學社區 男清晨散步被槍殺

聖地牙哥男子清晨5點在社區散步時被槍殺。（本報檔案照）

聖地牙哥 一名41歲男子，7月24日（周日）在當地琳達維斯塔( Linda Vista )一個社區散步時，背部被開槍擊 中身亡。

琳達維斯塔是聖地牙哥大學(University of San Diego)的所在地，是治安不錯的社區。

聖地牙哥警局發言人Steve Shebloski說，槍擊事件發生在周日清晨5點剛過，警方接到電話，報告一名男子倒地。當警察 到達烏爾里克街( Ulric Street )2200號街區時，受害者正由一名家人照看。

據悉，這名男子被槍擊時正在該地區散步，至於為何那個時間點在散步，警方並未發布更多消息。

Shebloski說，員警們在現場對該名男子實施救生措施，直到聖地牙哥消防暨救援人員到達接管。受害者是在清晨5點25分在現場宣布死亡。凶殺案偵探之後被召集到現場調查。

Shebloski表示，目前未有槍手的描述。至於死者身分已確認，但他的姓名因尚待通知其家庭主要成員，尚未公布。警方鼓勵了解該信息的人致電凶殺組，電話619-531-2293，或舉報熱線 1-888-580-8477。