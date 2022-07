呂勇詩新書發佈會 26日現場視像同步

新書發佈座談會「與呂勇詩一起超越頁面」(華美博物館)

【洛杉磯 訊】華美博物館 邀請艾美獎 暨皮博迪獎得主呂勇詩 (Richard Lui) 7月26日(周二)晚上6時30分(美國太平洋時間)以現場及視像方式同步舉行一場新書發佈座談會:「與呂勇詩一起超越頁面」。

華美博物館之友董事羅笑娜 (Paula Madison) 將與著名主流媒體華裔主播、艾美獎得主呂勇詩進行對話,分享呂勇詩的最新著作《我已足矣:出乎意料的無私力量》(Enough About Me: The Unexpected Power of Selflessness) 。

呂勇詩在美國主流電視、電影、技術和商業領域擁有30多年的經驗,目前在美國全國廣播公司 (MSNBC) 工作,之前在美國有線電視全球新聞網 (CNN Worldwide) 服務,是第一位主持每日全國有線新聞節目的美國亞裔,也是艾美獎 (Emmy) 暨皮博迪獎 (Peabody) 得主。他曾經在全球各大洲生活、工作及擔任義工服務。呂勇詩是美國阿茲海默協會及美國退休人員協會的代表、BrightFocus基金會關懷大使。

呂勇詩與羅笑娜將一起從新書《我已足矣:出乎意料的無私力量》的主題探討「反自我」,例如美國的「自私流行病」,指導大家練習如何無私地給生活中周圍的人帶來快樂。前50位親臨現場的參加者將免費獲贈呂勇詩的著作。若無法到現場參加者,可以上網登記,網址:camla.org/beyondthepage,然後透過Zoom視像方式觀看現場直播。

無論現場或視像參加者,都必須預先登記。出席現場活動者須提供COVID-19疫苗接種證明及戴口罩。

該活動協辦單位包括:洛杉磯市立歷史中心紀念園區、美華協會大洛杉磯分會、南加州華人歷史學會、南加州華人家庭歷史群組、羅省同源會。

華美博物館位於425 N. Los Angeles Street, Los Angeles, CA 90012,網址:www.camla.org