罷免賈斯康 華人功勞有多大？

這是繼去年因簽名數不夠而罷免 失敗後，基層組織的第二次嘗試。而這次的簽名收集活動取得了巨大成功。不但超出要求門檻56.6萬的26%，還打破了所有其他罷免請願的紀錄。這次罷免賈斯康可以說成功在望。回看這次的罷免行動，華人 的功勞有多大？

這次為期幾個月的罷免活動，志願者們在聖蓋博 谷設置了多處收集簽名的攤位，包括華人客流量大的聖蓋博全統廣場，羅斯密的正方廣場等。來簽名的華人有不少，但志願者在華人區收集的簽名數與其他地區收集的簽名數相比，相差甚遠。有不少在一線收集簽名的義工表示，華人在罷免賈斯康一事上，態度冷漠得可怕。他們遇到的大部分華人都認為公共安全和罷免行動事不關己。

有位從去年一直到今年都在收集簽名一線工作的華人Nancy表示，主動來簽名的華人少之又少，當志願者上前為其講述為何要罷免賈斯康時，十個人中有八個加快腳步離開，假客氣地啊啊幾聲，有的甚至反問：關我什麼事？

華人是目前鬆懈的司法環境的最大受害者之一，但在罷免賈斯康的行動中顯得冷漠。回顧洛杉磯縣華人聚集的城市，近兩年盜竊、搶劫案層出不窮。臭名昭彰的950元以下偷搶罪犯免入獄的47號提案，起草人之一就是賈斯康。在47號提案下，在華人區頻發的砸車行竊、偷盜汽車零件、搶劫案，警方即使抓住罪犯，金額不滿950元，只能釋放他們。這些犯罪分子在華人區為非作歹，而華人一次次成為待宰羔羊。

洛杉磯縣司法環境在檢察長賈斯康的帶領下日益惡化，賈斯康對罪犯的不作為也不只有47號提案。

其他如挑戰「三振出局」法，推翻「第三次暴力重罪定罪後可將罪犯終身監禁」的條例，讓危險的重罪犯活躍於社會中，都為包括華人城市在內的洛縣社會埋下隱憂。

然而經常抱怨治安愈來愈差的華人，真正通過選票做出行動的太少了。一談到政治，多數華人沒有很高的興趣。

但需要指出的是，本次罷免賈斯康的活動，有些華人真的付出了很多。不少志願者犧牲周末的時間，在炎炎夏日，華氏逾百度的高溫下堅持擺攤收集簽名。還有志願者開車兩小時，只為收集幾個簽名。有志願者說，雖然他們遇見的大多數華人態度冷漠，但也有華人看到志願者的辛苦後做出回應，例如捐獻百元為志願者購買食物和飲用水等。

華人當年在反對16號提案（原身是ACA 5）的運動中，政治參與程度已大幅提升，但還遠遠不夠。在美華人既然居住在美國社會，就應運用手中的選票當家作主，為社會做出改變。

罷免賈斯康是改變司法鬆懈的第一步，未來還需要華人參與更多這樣的活動，希望華人選民早日醒悟，多多參與政治，為華人自己謀福利。