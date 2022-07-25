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洛杉磯6月失業率小幅上升

朱敏梓

【洛杉磯訊】根據加州就業發展局發布的最新數據，洛杉磯縣經季節性調整的失業率從5月修正後的5.2%略微上升至6月的 5.3%。5.3%的失業率遠低於 2021年6月的9.7%。在無法獲得季節性調整數據的橙縣，6月份的失業率為2.9%，高於5月份的2.4%。

在全州範圍內，6月份經季節性調整後的失業率為4.2%，低於5月份的4.3%，也低於 2021年6月的7.9%。全國範圍來看，三項數據分別為6月份3.6%、5月份3.6% 和去年6月份的 5.9%。

洛縣失業率有0.1個百分點的小幅增長，主要是由於更多人離開兼職工作尋找正式工作，洛縣的勞動力人數增加了1萬7000人，達到507萬人。

失業人數也增加7000人，這在很大程度上是由於與學年結束相關的學校僱傭合同終止造成的。

儘管失業率略有上升，但該失業率仍處於 2020 年3月疫情大流行以來的最低水平，比去年6月的9.7%有顯著改善。此外，相較於2020年6月17.6%的極高失業率，這是一個巨大的進步。

EDD還發布了縣內各個城市的失業率明細；在勞動力至少1萬人的城市中，蘭卡斯特（Lancaster）和棕櫚谷（Palmdale）的6月份失業率並列最高，為7.7%，而洛米塔（Lomita）最低，為2.4%。

與此同時，洛縣的雇主報告稱，6月份的就業人數比5月份增加9500個，與4月至5月的增幅大致相同。有了這些工作崗位的增加，該縣已經恢復了自2020年春季新冠疫情期間，失去的78萬5000個工作崗位中約67萬9000個工作，即86%。

引領6月份就業增長的是住宿和食品服務行業，增加了5100個工作崗位。餐館和酒吧佔了增長的大部分，增加了4000個淨就業崗位。在大流行封鎖期間，該行業受到的打擊最嚴重。

不過隨著經濟重新開放，它一直都是就業增長最多的行業之一。

零售貿易緊隨其後，6月份新增就業崗位4700個。建築業增加約1700個工作崗位，其次是商業和專業服務業，增加1300個工作崗位。

電影和錄音行業在6月增加600個工作崗位。

毫不驚訝的是，鑑於學年結束，教育部門是唯一一個職位下降的部門。私立教育服務淨減少6900個工作崗位，而K-12公立教育和州立大學淨減少2000個工作崗位。

去年6月以來，全縣淨新增就業23.7萬人，增長5.5%，其中住宿和食品服務業淨增加4萬4600個工作崗位，專業和商業服務，淨增加3萬6600個工作崗位，以及電影行業增加約2萬8600個工作崗位。

就業 教育部 洛縣

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