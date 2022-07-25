華人車行遭竊 遊民躺門前

王先生車行的其中一個門鎖被竊賊鋸斷。（讀者提供）

公司位於工業市(City of Industry)的王先生反映，他的車行主要經營中高端汽車，最近剛搬到工業市，並且位於工業市的市中心地帶，靠近各大汽車經銷商，他本來覺得「這裡應該非常安全」，然而最近發生的兩件事讓他「非常頭疼」。

就在前兩天早上，車行安保人員反映，其中一個門鎖被鋸斷了，看起來是非常專業的工具操作而為。他們查看了監控攝像後發現，前一天深夜有兩個人鋸斷了這個門鎖，他們還翻看了前幾天的攝影機，發現這兩個人來了不只一晚，好幾晚都在門前走來走去，像是在「踩點」。王先生表示，他的車行四周有三個門，一面環牆，其他兩個門都有停車場，只有這個門最隱蔽，平時連自己都不大會注意，所以「如果連這個門都被人盯上，證明這些人一定非常熟悉這個周圍情形，肯定是來了一段時間了」。為此王先生也求助警方，警方表示「附近居民多，警力有限，但是如果被搶，一定要第一時間報警」。王先生也諮詢了車行的保險公司，保險公司反映，「最近洛杉磯 偷車的人特別多，在馬里布等海邊豪宅聚集區，還發生多起入室偷車事件」。

除了被偷車賊盯上，還有一件事讓王先生非常頭疼。他表示，車行的門口最近不知為何來了一男一女的無家可歸者，每天白天就躺在車行門前，晚上就睡在停車場裡，「給車行的正常營運帶來很大影響」。在安保人員和他們溝通請他們離開後，這兩名遊民 沒過一會兒又回來了，並且還故意往他們停車場扔垃圾。「很無奈，但是就算打給警察 也沒有什麼用」，王先生表示，「現在也無法確定這兩人是否精神有問題」。

他還補充，就在昨天還發現這兩人偷偷溜入車行，給自己的手機充電，對此王先生表示很無奈，因為警察也無法有什麼強制性措施，而且他也害怕萬一遭到報復，「畢竟他們有恃無恐」。

近年來，無家可歸者幾乎遍布洛杉磯市每個社區，根據洛杉磯無家可歸者服務管理局數據，僅2020年洛縣有超過6.6萬名遊民，僅洛市就有近4萬1300人。相關的暴力和犯罪事件更是司空見慣，2021年與遊民相關的搶劫案增加260%，與遊民相關的使用致命武器襲擊案增加118%，財產犯罪和盜竊案增加85%，盜車案上升74%。 儘管市政府啟動了一系列遊民安置計畫，但是遊民數量卻不降反增，預計到2023年時，這一數字可能達到近9萬。

不只是民眾對於遊民無可奈何，就連洛縣警察局局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）也曾表示「洛市警局被捆住手腳」，無法採取執法手段阻止遊民在海灘和人行道上露營。