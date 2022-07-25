是拉差辣醬源自泰國 因被告紅遍全美

巨大的辣醬處理生產線，因爲沒有原料，清晨八點工人已在做清潔。（記者楊青／攝影）

是拉差（Sriracha），據傳源自泰國東南部春武里府的一個沿海小鎮，最早的是拉差醬是在1949年左右由當地一名叫做查卡帕（Thanom Chakkapak）的女性廚師所發明的。查卡帕原本在當地開設海鮮餐館，當時她嘗試用辣椒、大蒜、糖、鹽與白醋調製成海鮮沾醬，除了用來搭配海鮮之外，還可搭配義大利 麵、烤肉、炸雞等，大受歡迎。

不過在當時，是拉差醬並沒有任何專利，各種類似的大蒜辣椒醬都泛稱為是拉差。1975 年，越華商人陳德（David Tran）也開始調製獨家的是拉差醬配方；1980年初開始，已移民美國的陳德和妻舅一起在洛杉磯華埠 的公寓中重操舊業，生產沙茶醬與辣椒醬，送往春街上的愛華超市銷售，剛開始產量很小，收入僅夠餬口。

辣中帶甜 銷全球23國

陳德自80年代中期在羅斯蜜市創辦滙豐食品公司（Huy Fong Foods Inc.），生產的產品中最知名與最大宗的就是紅公鷄牌是拉差香甜辣椒醬。滙豐2012年搬到歐溫岱的65萬平呎廠房，辣醬產量數十倍擴大，近年，紅公鷄是拉差辣醬的年營業額為1億5000萬元左右，產品銷往全美各地和全球23個國家和地區。

陳德說：「除了新鮮，我們沒有秘訣」，是拉差香甜辣椒醬是「用新鮮的紅辣椒直接加工，不加任何水和色素，出來的全是辣椒的自然水分和顏色」。

在2015年左右歐溫岱市府提告滙豐是拉差辣醬生產造成當地空氣污染敗訴後，是拉差辣醬轟動全美，是拉差醬辣中帶甜的口感，大受美國民眾歡迎，各大快餐爭相增加是拉差口味辣醬，部分時髦餐館也嘗試將是拉差加入亞裔 混種菜色；同時，不少食品公司也開始調製自己的版本，推廣到沃爾瑪市場（Walmart）、Target、 Whole Foods等大型連鎖超市，除了佐食，一些人也嘗試用是拉差辣醬調製鷄尾酒。