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亞凱迪亞華裔候選人王愛琳 獲台灣社團募款支持

記者張宏／蒙特利公園市報導
王愛琳（前排左八）23日在蒙市獲得洛杉磯80-20政治促進會支持。（記者張宏/攝影）
王愛琳（前排左八）23日在蒙市獲得洛杉磯80-20政治促進會支持。（記者張宏/攝影）

亞凱迪亞（Arcadia）第三區華裔候選人王愛琳（Eileen Wang）獲得LA80-20亞裔政治促進會支持，洛杉磯LA 80-20政治促進會23日在蒙特利公園市為其舉辦募款餐會。

80-20促進會是亞裔美國人創立的一個選舉促進組織，主要是團結亞裔美國人中至少80%的選舉人，使美國總統選舉期間，讓亞裔美國人不被候選人所忽視。會長王竹青表示，LA80-20有一個委員會，在候選人主動向該會提出後，此委員會以公平公正原則，審核訪問該候選人的理念和見解，核實真正是實際工作者，真正為維護亞裔社區者，再討論後決定。綜合各個方面，王愛琳是一名出色的候選人，希望她能當選。

說起自己和台灣社團的淵源，王愛琳表示，她本名李黎，她的曾祖父李國鏞，1913年響應孫中山號召參加反袁鬥爭，祖父李之龍是黃埔軍校第一期也是中山艦艦長。活動當天很多來賓父母輩也都是黃埔軍校畢業生。這些都是家族榮耀，影響了她服務社會，將祖上美德發揚光大。

王愛琳再次重申其競選理念。她說，她會著重在公共安全、遊民問題和交通三大方面。亞市的治安問題這幾年日益明顯，當選後希望能增加公共道路的監控攝像頭，提升民眾的安全感。同時遊民問題也是市民關注的議題，但至今都沒有更好的解決辦法。她希望能和其他市議員一起商量出更好的解決辦法。交通問題主要是亞市市區交通狀況比較差，特別是放學時間，給很多家長學生市民帶來困擾。

亞裔青少年中心（AYC）主任陳鳳儀（Florence Lin）、美西華人協會理事長徐和生、羅蘭岡獅子會會長于仁豪、蒙市市議員饒影凡等人出席。

亞裔 遊民 亞凱迪亞

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