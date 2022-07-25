滙豐公司與員工共患難 不裁員不砍薪

滙豐辣醬公司辣椒原料檢驗組長海倫（右）和安吉拉（左）說，廠裡的每個人都盼望又新鮮又大個的紅辣椒每天源源不斷運來，工厰可以恢復正常開工。（記者楊青／攝影）

生產紅公鷄是拉差辣醬的滙豐食品公司（Huy Fong Foods）位於歐溫岱（Irwindale）的65萬平呎廠房，以往每天機聲隆隆，將日均數百噸的新鮮辣椒成醬源源不斷送往市場，但數月來已變得靜悄悄，100多位工人每天照常上班，但大多數時間除了擦機器，清理地板，無事可做。

「即便是有辣椒到貨的日子，大家也只有一個多小時的活可幹」，工廠驗貨部華裔負責人海倫表示，因為這些月的入貨量實在太小，員工清晨六點鐘上崗，七點過就完工了，其他時間，除了做做清潔，沒事可做，大家都歇著。她說，這種狀況大家都擔心被炒魷魚回家，但老闆陳先生說，不會裁員 。

原來每天清晨車水馬龍的進貨處，現在空空蕩蕩。（記者楊青／攝影）

工作1小時 支薪8小時

海倫表示，他們員工自己私下都好緊張，因為艱難情況不裁員是不可能的事，但事實卻是，數月以來，他們沒有一個員工走人，沒有一個員工被減少薪資，「大家每天只幹一個小時的活，老闆還是按八小時支薪」。

今年是她在滙豐工作的第九年，海倫說，她之前也在別的地方工作過，從來沒有遇到這麽有良心的老闆。她說，自己有家有孩子要養，如果這個時候真被裁員，真的不知所措。

西裔女員工Angela說，她三年多前聽説滙豐公司老闆好，待遇很不錯，慕名而來應聘被錄用，每天不惜開車一個多小時上班，直到最近終於和先生和兩個孩子一起將家搬到歐溫岱當地，方便每天上班。

Angela說，她的工作是負責接待。疫情 前，滙豐公司每年接待數萬人次的世界各地遊客，工廠同時開放給南加州 各地中小學，讓孩子們了解辣醬的整個生產過程，平均每天近百人。暑期參觀人群更是車水馬龍，工廠忙得不可開交，「這些參觀都免費，額外的人工都是老闆自己掏腰包」。

但疫情讓這些很受歡迎的參觀項目被迫取消，Angela說，沒有了參觀的客人，她好擔心會被裁員，但老闆沒有讓她走人，她現在每天就是到處看看走走，沒有什麽事情做，「我除了心存感激，就是每件事情都好好幹」。

白手起家 不忍炒員工

陳德說，他40年前從越南逃難來美，白手起家，不少員工都是跟了他幾十年，現在時薪已到30-40元，你炒了他們，他們去哪裏找類似報酬的工作？「要他們換成十多元一小時的工作，他們的生活就變形了，我不忍心」。

今年77歲的陳德，現在還是和他的員工一樣，每天上班。他說，是美國給了他機會，只有在美國，才有他這樣的人生，一輩子對美國充滿感激。他感慨說，半輩子積累的財富，反正也帶不走，所以在自己還力所能及的時候，能幫人就幫人。