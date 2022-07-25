是拉差辣醬曾上太空 辣椒減產面臨斷貨

滙豐食品公司位於歐溫岱爾的廠房，室内面積65萬尺。（記者楊青／攝影）

多年前，陳德的紅公鷄是拉差辣醬曾被美國宇航員帶上太空 ，成爲迄今爲止上過太空唯一的辣醬。時至今日，陳德的是拉差一直恪守「不紅、不新鮮、質不好，不買」的「四不」採購原則。像時下持續乾旱嚴重缺貨的年份，處於原料採購最下游的他更是吃了大虧，面臨40年以來最大的一次斷貨。

「四不」採購 沒有紅不要

滿大街都是辣椒，怎麽會缺貨？陳德拿出手機的存圖，市面上銷售的辣椒五花八門，青紅紫黃各種顔色，大小形狀不一，「我要的是這種，全紅，新鮮，肉厚，帶有綠色椒蒂」，就像早年設計的商標，紅辣椒新鮮欲滴，陳德說，老客人都能吃出他的辣椒醬的味道，新鮮辣椒不加水，就像同樣是紅酒，味道和價格千差萬別，他的是拉差辣醬在客人中打下了印記，他不忍心讓大家失望。

這意味著，在辣椒原料的採購中，他將自己的品質要求放在了最頂端，而時間上卻處於最下游。比如每年３、４月份甚至更早，墨西哥 的辣椒已開始陸續成熟採收，但此時的辣椒都是青色。辣椒只有一直留在田裡繼續生長才會變成紅色。但在變紅之前，椒農通常都是有單就接，有貨就出。陳德說，由於種植場遠在國外，兩邊法律不同，工廠和種植場簽訂的合同也較爲鬆散，你種植，我收購，大家都是君子合約，農民擔心拖到最後賣不出去，所以常常都是趁早採摘上市，加上這些年持續乾旱減產，辣椒價格提高，大宗採購單價已從原來的400元一噸漲價到600元，依然供不應求，椒農採摘更早，陳德的採購更嚴峻。

滙豐辣醬公司負責辣椒原料檢驗的海倫表示，老闆對辣椒品質要求非常高，要新鮮肉厚，要紅，要帶有綠色椒蒂，即便像今年這樣嚴重失收的年份，也不委曲求全。（記者楊青／攝影） 25萬個大型藍桶儲備的辣醬，在今年4月全部用盡之後，目前已全無存貨。這也是滙豐食品40年來第一次遇到。（記者楊青／攝影）

為原料愁 收購難達標

「40年來都是為辣椒原料發愁」，陳德說，他很理解農民早早收成入袋爲安的心情。特定的品種，特定的成熟度，特定的品質，大大侷限在他採購辣椒的地域和價格空間。尤其是遇到天旱短收，作爲收購鏈最下游的他，更是雪上加霜。農民好不容易兩三年賺錢，總會擔心哪年辣椒沒有人買虧了本，所以變成了他自己要承受進不到貨的風險。

陳德說，事實上他每年單個種植場的採購量高達3萬噸，這個數量幾乎無人可比，但農民有他們的後顧之憂，他理解。他從越南 移民來美，白手起家在這片土地上創建辣醬王國，自己不容易，也深深體會農民們的不易。

「我們每天都在期待」，陳德說，有時向農場說要三車，結果只來一車；有時說只有一車，結果半夜突然來了兩車。陳德和他的員工每天都像坐在過山車上，今年上半年3萬噸的合同，結果3000噸都沒有。全球23個國家和地區，以及全美超市和越南餐館，83個供應商嗷嗷待哺。