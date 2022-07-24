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慈濟環保防災勇士pk電競賽 9月報名 獎品發現金

記者張庭瑜／洛杉磯報導
遊戲官方網頁。（2021年度遊戲官網）
遊戲官方網頁。（2021年度遊戲官網）

全球暖化導致各地頻傳氣候災難，為加強下一代的環境教育及對永續發展議題認知，慈濟與PaGamO聯合構思的環保與防災電競遊戲，繼2021年首度舉辦比賽受到熱烈迴響後，今年9月再度開放報名。

這項由慈濟與PaGamO遊戲創辦人葉丙成教授聯手設計而成的「環保防災勇士pk賽」，藉由輕鬆詼諧的遊戲內容，讓學童更能以趣味的方式學習更多環保防災相關知識，為愛護地球貢獻心力。除了中文和英文外，又新增西班牙語、印尼語等多國語言，讓全球各地的孩子都能一同上網對賽。

今年度的「環保防災勇士pk賽」將於9月起開放報名及12月截止，而正式比賽則將於2023年3月開始，等候期間主辦單位則開放練習賽給參與民眾練習速度及熟悉題庫。

教育志業發展室全美青少年成長班聯絡人張朝宏表示，去年比賽年齡限制較局限於青少年，因反響十分熱烈，今年開放給全年紀的民眾共同參與。由於比賽為全世界性質，題庫將注重在於世界性議題，而練習賽較會有區域性題目。

張朝宏補充說明，練習賽期間將模擬正式比賽期間的30分鐘限制，讓玩家儘早熟悉比賽時的刺激搶答感，並於正式比賽時能順利快速搶答積分。

談起這項遊戲的開創，張朝宏則表示，看到現今許多小朋友每日用於電腦的時間非常長，無論是做作業或是玩遊戲都仰賴電腦，因而構思起遊戲內容，讓民眾既能學習新知識也能娛樂，達成寓教於樂的目的。

相比於去年的比賽獎品為Asus（華碩）贊助提供，今年則是暫定為給予現金。主辦單位則表示，確定今年度的比賽會再次舉辦，但獎項部分還在與廠商接洽商談中，若是有民眾願意參與贊助獎項部分歡迎聯繫，洽談電話909-447-7799轉(6549)分機。

勇士 教育 印尼

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