艾爾蒙地市經典車展 募款助貧童 骨董警車亮相

民眾拍攝自己喜歡的經典老車。（記者張庭瑜／攝影）

洛杉磯 縣艾爾蒙地 市免費火熱汽車 展7月23日（周六）上午9時至下午3時於市區的主要街道上舉辦，吸引了許多當地民眾及汽車俱樂部參展與同樂。

影音：記者張庭瑜

艾市出席官員，分別由左至右為副市長蓬特（Alma Puente）、市長安科納（Jessica Ancona）、市議員莫拉萊斯（Maria Morales）、議員埃雷拉（Martin Herrera）。（記者張庭瑜／攝影）

艾爾蒙地市議會成員都到場支持，並與艾市警察局合作展出兩輛骨董警車，當天到場的有市長安科納（Jessica Ancona）、副市長蓬特（Alma Puente）、市議會議員埃雷拉（Martin Herrera）、 莫拉萊斯（Maria Morales）。

埃雷拉表示，此次汽車展都是由民眾及汽車俱樂部自動自發報名參與，主要辦展的目的是考量到許多當地居民，在過去兩年半疫情期內，影響生意和生計。這次舉辦車展，不但能幫助市中心的生意，也能同時募捐，一舉兩得。募集到的愛心捐款將會用於購買文具及生活用品給貧困學童。

勇士俱樂部（Warrio club ）會長維爾（Edward Villa）表示，該俱樂部參與這次活動是希望幫忙募款，讓當地孩子們享有充裕的資源上學讀書，不用擔心錢，而他們能做的只是貢獻出時間，讓艾市能夠募款 出展人將老車搭配玩偶一同展出。（記者張庭瑜／攝影） 成功。

參展民眾蘭迪（Randy）表示，在聽到身邊朋友分享了這次車展後，特地由西科汶那（West Covina）過來參加，對他來說經典汽車最吸引人的地方就是原版的造型魅力。而他本身則擁有一部1953年的道奇4（dodge 4）並收藏經典車系約六年。

參展洛杉磯現實汽車俱樂部（Reality car club los Angeles）的成員洛佩茲（Rene Lopez）表示，自己收集經典車系已經超過40年了，帶來參展的卡車也有超過20年的收藏齡。今日參展不僅是因為團員報名，更想藉此認識同好。

當日參加的許多民眾於9點開放時便蜂擁而入，許多家長還帶來孩子，不少高中學生趁著假期帶相機拍攝看到的每一輛經典老車，而參展的許多老車俱樂部成員，也藉此機會交流彼此保養愛車的心得。