聖地牙哥邊境查獲250磅芬太尼 黑市值368萬元

南加州聖地牙哥邊境巡邏隊在緝毒犬幫助下，查獲超過250磅芬太尼毒品。（San Diego Sector Border Patrol）

聯邦邊境 巡邏隊（U.S. Border Patrol）7月18日在南加州聖地牙哥 縣坎波（Campo）附近，逮捕一名企圖走私約 250磅芬太尼（fentanyl）的毒販。

當日凌晨約3時，坎波邊境巡邏站的巡邏隊員在 Golden Acorn 賭場附近的8號州際公路東向，攔檢一輛2015年黑色GMC卡車。在檢查期間，邊境巡邏隊的緝毒犬嗅到異味，並對著車輛狂叫，發出警訊 。

巡邏隊員隨後對車輛進行搜查，發現在車輛的備用輪胎和油箱內，隱藏著多個包裹，這些捆綁著的小包裡面裝著芬太尼藥丸，總共重量約250磅，估計街頭黑市價值為367萬9000元。

司機是一名成年男性的美國公民，毒品 被上繳給聯邦緝毒署（DEA），車輛被美國邊境巡邏隊扣押。

該邊境巡邏隊隊長 Aaron Heitke 說，「我們的特勤人員阻止了這些危險的毒品進入社區。我很自豪地說，本財年度在美國邊境緝獲的所有芬太尼毒品中，聖地牙哥地區邊境巡邏隊的戰果占了50%以上。」

為了防止人口、毒品和其他違禁品的非法走私，美國邊境巡邏隊對國家邊界的出口走廊保持高度警惕。民眾若要向邊境巡邏隊報告可疑活動，可致電619-498-9900聯繫聖地牙哥邊境巡邏站。