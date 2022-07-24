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夏季何時最熱 南加時候未到

編譯組／綜合報導

洛杉磯時報報導，根據國家氣象局，受強烈高壓脊增強，未來幾天將針對全美範圍發出極熱警告。對全美來說，通常7月中至8月初，是一年中最悶熱之時。但加州情況略有不同，主要取決於與太平洋的距離，和持久的海洋層。

南加州內陸山谷8月中旬最熱，奧克斯納（Oxnard）國家氣象局氣象學家博爾特（Eric Boldt）說，靠近海岸最熱的期間於8月下旬到9月1日，且因聖塔安風變暖，部分地區最高溫出現在9月。沿海其他地方如半月灣，最高溫則出現在9月下旬至10月上旬。

全美大部分地區平均最熱時間，多在夏至後幾週內，7月下旬至8月初，主要因太陽白天輸入熱量速度，超過夜間冷卻速度。

太平洋沿岸則因海洋層的隔熱作用，使最熱的時間往後延。

金門國家氣象局氣象學家努爾（Jan Null）說，夏季的西海岸，主要受海上太平洋高壓與大陸上空熱帶低氣壓影響，空氣從高壓向低壓移動，形成潮濕的西北陸上風，沿著加州海岸向下移動，形成海洋層。

努爾說，進入秋冬季，離岸高壓減弱並向南移動，極地氣流向南傾，替大盆地帶來更冷的氣團和高壓。而這導致海岸的保護性海洋層減少，溫度開始上升。大盆地高壓也預示著南加州聖塔安那季節開始，涼爽的海洋層消失，沿海溫度飆升。

聖塔安那風最強前，南加州沿海地區的海洋層優勢已慢慢流失，約7月中至9月中，沿海地區夜間高溫就高於平均，這意味著沿海地區民眾不得不開啟空調，電力威脅增加。

此外，今年於全球出現的反聖嬰現象（La Nina），導致美國西南部出現乾燥冬季。國家氣象局預測，這種模式將於7月至9月減少，秋冬季再次增加，因此，乾燥和山火天氣型態，恐持續至2023年且逐步惡化。

加州 南加 高溫

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