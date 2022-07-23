華生開車被撞不敢就醫 求助律師獲賠近萬

南加兩名留學生遭遇交通事故，因擔心治療費用昂貴不敢就醫。（Unsplash.com）

開車被追尾是交通事故中常發生的事，南加兩名留學生 半年前遭遇追尾事故，最初沒有發現受傷，等到身體出現不適時，卻因擔心治療費用昂貴不敢就醫。後來在律師幫助下，學生不僅免去所有的治療費用，另外還獲得一筆精神賠償。

去年10月的一天，兩名南加大（USC）留學生在洛杉磯縣聖蓋博市 （San Gabriel）吃完飯，準備去超市買東西，就在開車前往的路上，他們突然被後面的汽車 追尾。受理此案的洛杉磯凱旋律所客戶經理吳宇宙敘述當時的現場情況，「學生是在紅燈路口停車時被追尾，肇事司機也是一名亞裔，因為車速不快，沒有造成很大的損傷，只是汽車後面的保險 槓被撞了下來。」

發生交通事故後，兩名留學生當時並沒有感覺身體不適，雙方交換保險信息後就離開現場，但當他們回到家後，卻出現頭暈胸悶等症狀。據知情者介紹，學生當晚想去看醫生，卻擔憂醫療費用昂貴，於是抱著多一事不如少一事的想法，打消了去醫院的念頭。

事發第二天，身邊朋友認為，既然身體感覺不舒服就不能輕視，留學生考慮再三，最後決定求助律師，律師建議他們馬上去醫院做檢查。醫生的檢查結果鑑定，由於汽車追尾造成的撞擊，導致兩名學生的脖子、後背軟組織不同程度損傷，需要一段時間的康復治療。

根據吳宇宙提供的信息，此後這兩名留學生的康復治療持續了近四個月，一直到今年2月才完成；同時受理此案的律師也在這段時間積極與醫院、保險公司溝通，最終在4月結案，兩名學生分別獲得共9000元的人身賠償。此外，追尾導致的汽車損壞獲賠2000元左右。在此案的賠償金額中，其中醫療費用6000元左右，另外獲賠的兩、三千元是受傷期間潛在的一些損失，包括經濟收入、娛樂享受等損失。吳宇宙表示，兩名學生最初擔憂昂貴的醫療費用，完全無需自己支付。

鄧彼得聯合律師事務所（Law Offices of Peter S. Deng）負責人鄧彼得表示，車禍理賠通常分為幾大部分，一部分是汽車財產損失的理賠，另一部分是人身傷害理賠，還有一個就是精神賠償，其中包括因車禍造成夫妻生活不便、無法與孩子日常互動、以及產生情緒不穩定、沮喪焦慮憂鬱恐懼做惡夢等情況，這些都屬於精神賠償範疇。

事實上，大部分追尾事件，司機在不經意間遭受猛烈撞擊後，身體都會有不同程度傷害，同時也會對工作、生活帶來諸多不便，但很多當事人因為第一時間沒有察覺到受傷，就只顧爭取財產理賠，往往忽視了最重要的人身傷害理賠、以及精神賠償。

吳宇宙建議，華人遇到追尾等交通事故時，千萬不能忽視，一定要在最短時間內及時做身體檢查，「最好24小時、或48小時內就醫，否則會錯過體徵表現的最佳時機，比如紅腫的地方已消退，就很難及時取證，尋求保險公司的最大賠償。」