加大州大提供墮胎藥 也有反對聲

加州兩大公立大學系統將在在2023年1月1日起為學生提供墮胎藥服務。（路透社）

加州 州長紐森 在2019年10月簽署了SB24法案，要求加州兩大公立大學系統必須在2023年1月1日起為學生提供墮胎 藥。其實墮胎藥在全美已經流行多年，使用方法比很多人想像的要簡單得多。該法案在加州通過後，雖然贊成的聲音很大，但也引起部分民眾的指責。

該項法案無疑可以緩解如今大學生墮胎的需求。根據根據舊金山加大2018年的研究項目「推進生殖健康的新標準」統計報告，UC大學系統和加州州立大學共34所校園中，每月就有1038人尋求墮胎，其中通過藥物墮胎的有322到519名学生。但是多達三分之二的學生必須乘坐至少30分鐘的公共交通工具才能到達最近的校外診所。報告稱，校園附近設施的平均藥物費用超過600元，而平均等待時間為一周。

而校園提供墮胎藥服務後，預計加大學生的健保涵蓋了該藥物流產的費用，但州大系統的學生以及那些放棄保險要求的加大學生，則將不得不為接受藥物治療而付費。藥物費用預計將在60元至80元之間。

而使用藥物墮胎，可以自行在家完成，一定程度上保護了學生們的隱私，保障了她們的生育和放棄生育權利，讓這些意外懷孕的大學生可以照常完成學業，過自己原本想要的生活。

但也有人認為，讓大學生更容易得到墮胎藥，反而讓大學生在性行為中掉以輕心，不做保護措施。

什麼是墮胎藥？目前市面上的墮胎藥主要是Mifeprex，又稱mifepristone。僅通過口服就可以達到流產的目的。

服用該藥分三個步驟：第一是口服mifepristone，第二步是服下該藥物之後的24小時至48小時，再吃下另一顆名為misoprostol的藥，第三步是兩周後，看醫生做後續檢查。

對於大多數女性，在服下mifepristone之後的四至五小時，妊娠會終止。

不過服用該藥有一定限制，這種藥只對懷孕10周以內的人有效。相比於其他墮胎方式，服用這種墮胎藥更方便，類似於自然流產。這種墮胎藥已經被用於流產很多年，並在全球60多個國家被批准使用。