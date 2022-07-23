台灣高爾夫球選手訪南加 多地參賽獲佳績

圖為台灣來訪球手與主辦者、嘉賓合影。（記者啟鉻／攝影）

中華民國 高爾夫球多位優秀選手近日到訪南加州 ，參加多場賽事，並取得不錯成績。核桃市前市長蘇王秀蘭21日設宴款待他們，並邀請加州參議員亞楚萊特（Bob J. Archuleta）參加歡迎儀式，以及向年輕選手們頒嘉獎狀。選手們還將與核桃高中高爾夫球隊舉辦一場友誼交流比賽，並赴南加大 訪問。

據暸解，每年台灣都會派出高爾夫球優秀選手，赴世界不同國家地區參加比賽，與其他選手交流，建立良好關係，促進彼此提高球技。2022年，中華民國高爾夫球代表隊，在領隊黃冠博率領下，成員有九名高中生、一名大學生，均是台灣頂尖高爾夫球年輕選手，前來美國參加一系列賽事。不久前他們來到南加，已經在洛杉磯、聖地牙哥等地參加多場比賽，取得不錯成績，7月末將前往加拿大參加賽事。

此次來訪選手包括：蘇晉弘、吳丞軒、賴昱禓、吳易軒、黃亭瑄、許淮茜、廖信淳、吳純葳、陳宥竹、陳品睎。黃冠博表示，此次帶領國家隊選手來美，主要就是以賽代訓練，通過與當地選手交流，期望在未來國際賽事取得更好成績。

亞楚萊特、蘇王秀蘭都致辭鼓勵來自台灣的高爾夫球國手，並合影留念。此次活動贊助者、高爾夫球運動愛好者田錫九也到場表達歡迎。

來自台灣的15歲女選手陳宥竹的母親顏女士，也從台灣陪同女兒一起來美。顏女士表示，她是這批來美選手中，唯一陪同的家長。女兒陳宥竹自八歲開始練習高爾夫球至今，奪得多個各級比賽冠軍，家裡的冠軍獎盃足有20餘個。目前還在高雄市福山國中九年級就讀的陳宥竹，將升入十年級。她希望未來能赴美留學，並參加美國高爾夫球職業賽。