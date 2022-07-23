華裔青年網路眾籌 出版8本漫畫 如今助其他作者圓夢

周承磊在聖地牙哥漫展上。（圖片由林慧懿提供）

聖地牙哥 2022年度漫畫展21日至24日舉行，在Q3攤位的華裔漫畫作者周承磊（Ray Chou），從2014年開始創業從事漫畫創作，八年來始終未放棄自己理想。透過網路眾籌出版了八本漫畫書的他，如今也成為出版商，幫其他作者通過眾籌方式出版自己的漫畫。

周承磊是洛縣亞凱迪亞 市出生長大的年輕人，父母是來自台灣第一代移民。周承磊三歲時第一次被父母帶去圖書館，看見桌上的漫畫書，對漫畫產生極大的興趣，從小走進漫遊國度。周承磊畢業於亞凱迪亞高中後，考入紐約大學電影系，主修導演和編劇，專業訓練給予他天馬行空的能力。

周承磊的第一本漫畫書是他和大學同班同學Vince Ferriero合作，2014年在Kickstarter網站眾籌誕生的。當時周承磊和同伴將這本書的企劃案發布在網上，吸引了不少有興趣的讀者以小額籌款的方式，幫助他們很快出版了第一冊漫畫書「Skies of Fire」。這本書同年也被紐約藝術網站評選為全美十大最佳漫畫書之一。接著他們繼續通過Kickstarter籌款，從2014年到2022年每年出版一冊名為「Skies of Fire」的漫畫書共八冊。

周承磊在聖地牙哥漫展上。（圖片由林慧懿提供）

透過Kickstarter創業並成為一個專業出版漫畫書的作者和出版商，周承磊也在八年中累積了全球各地許多忠實讀者和粉絲。因此2021年開始，他自己成為出版商，幫助其他作家策劃企劃案，放在Kickstarter網站上籌款、出書、銷售。

如今他的第一個作家客戶，在2021年利用他打造的企畫案，在Kickstarter籌到13萬8000元，成功出版了一本有368頁的漫畫書，外加一個網遊和音樂創作，並已正式在21日於聖地牙哥漫展開始對外銷售。於此同時，周承磊計畫把過去的八本「Skies of Fire」集合出版一本精裝本，該計畫也已從19日開始在網上籌款，至22日已累積超過9萬元資金。

此外，周承磊從2014年開始和姐姐合夥創建「豪杰訓練中心」，主攻藤校和頂尖私立大學的碩士班、醫學 院，引導學生如何在申請頂尖私立大學的道路上，寫出傑出論文，掌握面試技巧，增強個人實力等，為大學畢業後的職場生涯打下堅實的基礎。