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華人建築公會 全美總會成立 姜曉東任首屆主席

記者張宏／聖蓋博報導
羅斯密副市長鄧樹燦（Sean Dang，左四）向姜曉東（左三）等分會會長及代表頒發感謝狀。（記者張宏／攝影）
羅斯密副市長鄧樹燦（Sean Dang，左四）向姜曉東（左三）等分會會長及代表頒發感謝狀。（記者張宏／攝影）

美國華人建築公會於22日晚在聖蓋博喜來登酒店舉辦40周年慶典暨全美總會成立大會，550名賓客出席。姜曉東成為華人建築公會全美總會主席，另外全美八家分會的六家分會會長也會到場述職。

美國華人建築公會前身是華人營建公會，該公會已創立40年。姜曉東作為公會第一任來自中國大陸的會長，且擔任五任會長，在職時間超過十年。對於這次成為華人建築公會全美總會首屆主席，他表示，在這雙喜臨門的日子，感謝嘉賓參與盛會，其中芝加哥同業特地組團參加，還有德州、內華達、新澤西各地分會會長及代表出席。公會經過最近十年發展，合併吸收年輕高精尖人才壯大隊伍，開辦卓越獎及與世界日報合作建材大獎，讓華人建築行業業者得到充分展示才華的機會。公會也會就熱點問題如ADU等舉辦各種法規講座。

他說，公會會員從100人發展到幾千人，分布在全美各地。目前北加州分會已完成第三屆換屆，聖地亞哥分會也在籌備中。他的目標是實現華人建築開發行業資源共享的全局觀，成為全美唯一華人開發建築平台。讓華人建築開發做大做強，他本人和理事會成員都為協會做出很多，也感謝大家讓他有了更多機會服務社團。希望未來在全美看到公會藍色Logo都能想到這是一個技術精湛的行業協會。

聖蓋博市長丁言愉（左三）向姜曉東（左四）等分會會長及代表頒發感謝狀。（記者張宏／...
聖蓋博市長丁言愉（左三）向姜曉東（左四）等分會會長及代表頒發感謝狀。（記者張宏／攝影）

年會除了頒發委任狀給各地分會會長，活動還對開發、設計、建築、材料供應等建築相關領域的優秀人士頒發獎狀，同時為建築系學生頒發獎學金。

今年年會主題是綠色建築和可持續發展，邀請國際知名的綠色建築專家Andrew Himes擔任主講人。

聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）代表伍國慶、加州財務長馬世雲（Fiona Ma）、加州眾議員方樹強（Mike Fong）、中國駐洛杉磯總領事館副總領事李春林、洛杉磯縣警局局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）及聖蓋博、羅斯密、天普等城市民選官員出席。出席年會的還有各類投資業主，各類建築公司，設計團隊，材料供應公司，政府建築檢查和審批人員，房地產行業大咖等等。

華人 加州 眾議員

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