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南加大研究：過胖易致長新冠

編譯組╱綜合報導
南加大研究發現，過胖容易導致長新冠。（美聯社）
南加大研究發現，過胖容易導致長新冠。（美聯社）

南加大（USC）最新研究發現，長新冠患者多數具有一些身體特質，包括體重過重，以及新冠感染初期就會出現喉嚨痛、頭痛與落髮，有這些特徵的患者後續被診斷為長新冠機率較高。新冠的一般徵兆為頭痛、鼻塞、上腹疼痛、疲勞與腹瀉。

刊登在Scientific Reports七月號的報告，長新冠的比例可能比想像中高，他們的研究發現，23%的患者過了12周還是持續出現病徵。唯一的缺憾是，這項研究是在新冠爆發早期就開始的長期研究，因此研究變數並不包括疫苗與變異病株。其他專家則認為，南加大的研究確實找出長新冠的跡象，只是研究規模太小，後續還需要規模更大的研究接力。

南加大研究員在新冠爆發之初就募集8000名自願者，然後每兩周追蹤訪問一次，在為期一年的追蹤後，有308感染新冠。南加大再對這些病患進行追蹤，排除原本就會因為過敏而頭痛、疲累的個案，然後確定四分之一的患者超過12周還是會有病症，可能就是長新冠的患者。患者通常無法再跟病前一樣專心工作，也不能照顧家人，影響力遠高於一般所想。

不過要確定那些身體跡象是長新冠的高風險群仍然相當困難。先前的研究曾經發現，女性的風險較高；但是南加大的研究倒未發現與年齡、性別、種族的關聯性，癌症、糖尿病、高血壓心臟病也沒有明顯關聯。但是染疫前就已經體重過重的人，後來發展出長新冠的比例確實偏高；初期出現喉嚨痛、頭痛與落髮徵兆的人，變成長新冠的比例也偏高。研究人員的假設之一是，落髮本身就是壓力過大的跡象，因此可能是病症影響力在他們身上更為強烈。

南加大 高血壓 心臟病

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