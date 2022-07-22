華社發動捐款 重賞緝拿搶匪

華裔社區盼以籌集款項懸賞舉報緝捕嫌犯的方式，展現團結。（記者李雪╱攝影）

華裔 律師方孝偉21日集結羅蘭岡 、哈岡、核桃市華協代表，以及社區社團人士，宣布募款以懸賞、緝拿羅蘭岡華資超市停車場搶劫嫌犯。與會者希望以此樹立華人 社區團結的形象，以堅定的姿態向不法分子傳遞強烈、正面的信息：若在華人區犯案，必會付出代價。

哈岡華人協會會長方孝偉計畫募款15萬元，相信重賞之下必有勇夫，一定會將涉案嫌犯緝拿歸案。當天他自己捐款1000元，並表示，羅蘭岡超市搶案12天以來還未破案，周末的中午光天化日下持槍搶劫，這對華人社區有很大傷害，因為這讓社區非常不安和恐慌。他認為，因為經濟開始低迷，這很可能只是一個開始。華人除了透過民選官員傳達民意，和警方更緊密合作以外，最有幫助的是捐款。

他解釋，例如本月的7-11便利店連續六起搶案，11日案發，13日懸賞10萬元後，兩天就抓到嫌犯，而且還是搶匪的祖母報案的，說明賞金有實際作用。如果全美各地的華裔家庭都能出力，每個家庭捐贈10元以上（可以抵稅），很容易就可籌到15萬元破案獎金了，他相信會產生很好的效果。此外他也希望不僅僅是一個人捐款15萬，而是要有更多人集資，以展現華裔社區的團結。1992年洛杉磯暴動時，韓國城的年輕人拿著槍在屋頂上和暴徒對峙，樹立了強者的形象，「我們不見得有那麼彪悍的個性，可是我們可以捐錢。」

「社區治安人人有責基金會」（TACF）創會會長孫嘉康（Chuck Sun）表示，最近的社區現象，讓我們看到不能再冷漠下去了，治安是大家的問題，需要發動群眾的力量，讓大家的智慧結合在一起。他贊同方孝偉的提案，表示這讓歹徒在犯案後，不僅白道追緝他，賞金也可以讓黑道追緝他。他也鼓勵華人積極參加當地警局的義警巡邏 (Voluntary on patrol，簡稱VOP) 協助警方，VOP服務的不只是華裔，是整個社區，讓歹徒看到華人的團結形象，即使未來再有暴動，他們會顧忌。

洛杉磯僑界急難救助協會劉煥君、世華代表林慧懿等社區人士，都到現場表示支持。核桃市華人協會會長楊達賢（Lucy Yang）也表示捐款1000元拋磚引玉，她解釋款項是捐給TACF基金，可以有大家的監控和機制如何使用，她不希望只有這一次，未來有華裔亞裔受害者都可以用到這筆基金。華興保險負責人張國興則提醒民眾先買好保險把自己照顧好，若遇搶劫等事件就給對方，先保證自己不要受到傷害。至於治安還需大家共同努力，包括連署賈斯康下台。

捐款方式可直接郵奇支票到TACF，1040 S. Otterbein Ave，Rowland Heights, CA 91748。或前往Mega Bank哈岡分行櫃台存款，支票抬頭寫TACF即可。