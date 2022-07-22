億元珠寶失竊 疑在加油站下手

加州珠寶盜竊大案撲朔迷離。（示意圖，巴沙迪那展覽中心臉書下載）

發生在日前的一起運送參展珠寶車遭竊案，損失珠寶價值約1億5000萬元。有人將這起竊案比作好萊塢電影 「瞞天過海」（Ocean's 11 )，手法嫻熟、計畫周密。而最近有更多的細節被披露。

據20日新披露的案件細節，這起發生在Brink公司武裝押運車上的珠寶偷竊大案，是7月11日清晨， Brink的貨運拖車前往洛杉磯縣巴沙迪那珠寶展的途中，司機在Lebec的一個休息站停車後被竊取。 巴沙迪那會展中心（Pasadena Convention Center）舉辦「國際寶石和珠寶展」。（CBS電視）

當時高保安級別珠寶押運車才離開北加州 聖馬刁（San Mateo）一個珠寶展，準備前往南加巴沙迪那市的珠寶展時，停經Lebec的「Flying J」休息站和加油站的某個時候，有人闖入並偷走貨物，就發生了這起驚天大案。很明顯竊盜手段嫻熟高超，將大量鑽石、藍寶石、金項鍊及一批豪華名表，在很短時間內盜走。

國際珠寶首飾展覽會主席杜克（Amold Duke）說，珠寶押運車於7月10日晚離開聖馬刁市前往巴沙迪那展覽中心，次晨，就發生珠寶盜竊案。被盜的有大量名表，包括勞力士（Rolex）、卡地亞（Cartier)以及法蘭克穆勒（Frank Muller）品牌表，這些都是售價在1萬元以上的豪華表。而車上珠寶首飾名表被竊走的不下30%至40%，損失很大，其中一些珠寶價值尚無法估量。 華裔商人吳秋煌被盜的珠寶照片。（吳秋煌提供）

不過，前聯邦調查局探員史密斯（Rick Smith）向美國廣播公司表示，武裝押運車公司Brink的工作人員不太可能涉入這起珠寶盜竊案，而這起竊案嫌犯更像是電影「瞞天過海」中高手大盜精心策劃所為。他對所謂Brink公司員工參與案件說法表示懷疑。

杜克則說，聯邦調查局和警方偵辦人員在上周末，對巴沙迪那珠寶展所有工作人員問訊，包括他公司的員工，因為為展會工作的任何人都可能是潛在嫌犯。 巴沙迪那會展中心「國際寶石和珠寶展」失竊的項鍊樣品。（CBS電視）

史密斯表示，嫌犯盜竊這些貴重物品後，估計已經將它們藏匿起來。或者竊盜也會很快處理掉這些珠寶首飾名表，這樣就不會被認定是窩贓。

目前尚不清楚竊賊是從灣區 出發途中的那個時間點跟踪這輛車，還是在休息站偶然發現它，形成機會犯罪。