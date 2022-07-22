億元稅賦抵扣 低收戶反而未享用

加州增加稅賦抵扣項目，但是許多人不知道該如何申請。（美聯社）

加州州長紐森6月簽署新一年度的財政預算，其中包括針對低收 家庭超過1億元稅賦抵扣。但後續的追蹤卻發現，雖然有這些「好康」，但是許多低收家庭要不是收入不到需要納稅的門檻，就是不知道該如何申請，導致上一年度的數千億元抵扣額無人動用。

今年度新增的稅賦抵免為全美首創的「寄養青年千元免稅」（$1,000 benefit for former foster youth）。經濟狀況不好，在機構或他人家度過青少年的人，年滿18歲後，在報稅 時都能申請寄養青年抵扣額。2022財年開始實施的寄養青年方案，18歲至25歲的加州人都能申請，預料將有2萬人受惠。

但是研究人員擔心的是，這些寄養青年的生長環境本來就不好，成年後也不見得培養出應有的讀寫能力，不知道或不知道如何申請的相信為數不少。因此，政府在考慮透過稅務體制發放補助、給予優惠時，應該先考慮可行性，或是其他觸及率更高的作法。因為，類似狀況在往年報稅時就已經浮現。

「勞動所得稅賦抵扣」（Earned Income Tax Credit）理論上可以幫助低收家庭，每個能領到CalFresh糧食券的家庭過半都有資格申請勞動所得稅賦抵扣，但是上個年度卻有7600萬元沒有人要。原因之一是，許多家庭的收入達不到必須繳稅的門檻，另一個就是就算報了稅，也不知道可以申請勞動所得稅賦抵扣。

當然，整體而言，勞動所得稅賦抵扣的申請人數是在增加，2020財年有430萬人申請，高於2019財年的390萬人，但是很多人可領未領仍然是個問題。研究發現，問題可能出現在告知方式不夠確實，加州過去兩年合計「通知」了100萬合格加州人，但是實際動手請領的相當有限。

透過納稅發放福利、補貼的另一個問題是，納稅人得先繳錢，很多時候甚至要繳300元，這對低收家庭來說可不是小錢。倡議團體的方法是到處開設繳稅諮詢中心，幫助申請不必先繳錢納稅方式。但對於完全不知道自己有抵扣可以用的人，加州大學 California Policy Lab說，其實加州政府的統計上，他們始終是個黑數。