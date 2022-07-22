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空調修理師搶手 華人聯盟發起培訓

記者楊青╱洛杉磯報導
空調聯盟的師傅們手把手傳授空調安裝和修理技能。（空調聯盟提供）
空調聯盟的師傅們手把手傳授空調安裝和修理技能。（空調聯盟提供）

進入盛夏，南加州空調安裝和修理師傅供不應求，華人業者捷足先登，發起空調行業聯盟，培訓華人空調技師，主流連鎖商家也慕名前來求才。

就像雨天屋頂修理師難找，要在南加州的炎炎夏日中隨時找到一位技能嫺熟且服務有保障的空調技師，也不容易，不少空調突然發生故障的人家，常常要排隊到半夜，才等到空調師傅上門服務的機會。

「所以我們一是要給大家培訓加州空調安裝的法律法規，二是培訓空調安裝和維修的技能技巧」，華人空調聯盟技術總監Gatty畢介紹，正因為各地有執照的空調技師稀缺，所以他們從今年年初開始，專門培訓華人空調技師，至今已先後五期，將近50人已完成培訓並獲得行業執照正式上崗。

空調聯盟的師傅們手把手傳授空調安裝和修理技能。（空調聯盟提供）
空調聯盟的師傅們手把手傳授空調安裝和修理技能。（空調聯盟提供）

Gatty畢表示，製冷、製熱和空調安裝和維修在美國是不小行業，但多年來真正持證上崗的比例很少，比如在南加州華人和新移民社區，持證上崗的空調技師傅，屈指可數，加上傳統上空調師傅手藝都不外傳，所以多年來真正技術過關的師傅一人難求。不少人半路出家，也沒有行業執照，常常在自家車庫單挑接活，這樣一旦有後續問題，客人常常找不到人補救，或者拖延很久不解決，非常無奈。

空調聯盟的師傅們手把手傳授空調安裝和修理技能。（空調聯盟提供）
空調聯盟的師傅們手把手傳授空調安裝和修理技能。（空調聯盟提供）

一位剛剛畢業並獲得Best buy簽約的空調技師表示，他從今年2月開始加入空調聯盟的培訓班，前後兩個月，從如何計算尺寸，和多大的空調應該開多大的喇叭口開始，然後學習如何連接數據線和電源線，如何抽真空，最後是老師傅手把手教，自己實際操作安裝和維修。這位從餐館炒鍋轉行的新技師表示，疫情之後許多服務行業每況愈下，想到現在換行的工作，常常忍不住偷偷笑。

空調聯盟的師傅們手把手傳授空調安裝和修理技能。（空調聯盟提供）
空調聯盟的師傅們手把手傳授空調安裝和修理技能。（空調聯盟提供）

Gatty畢介紹，事實上學員中不少是從卡車司機、電工、厨師、侍應生轉行而來。他認為，空調技師入門門檻並不高，只要肯幹，能吃苦，有一定的社會工作經驗，都不會有大問題，不過他表示，有電工和裝修工經驗的人，往往上手更快。

空調聯盟的師傅們手把手傳授空調安裝和修理技能。（空調聯盟提供）
空調聯盟的師傅們手把手傳授空調安裝和修理技能。（空調聯盟提供）

據空調聯盟顧問Hannah張介紹，華人空調聯盟短短半年多已發展到全美13家分部，紐約、芝加哥、奧克拉荷馬、聖地牙哥、夏威夷等地都有不少華人慕名前來學習，聯盟除了每周兩天面對面上課和實習，也同時為學員們開設了網課，遠程教學。

空調聯盟的師傅們手把手傳授空調安裝和修理技能。（空調聯盟提供）
空調聯盟的師傅們手把手傳授空調安裝和修理技能。（空調聯盟提供）

據瞭解，目前美國的空調安裝和維修服務市場分大工和小工兩種，大工有自己的工具，可以獨立操作空調安裝和維修；小工沒有工具，協助大工工作。大工目前的工資一般在350至400元一天，小工每天150元至200元。

華人空調行業組成聯盟，專門培訓華人空調技師，半年中已有將近50人學有所成獲得技師...
華人空調行業組成聯盟，專門培訓華人空調技師，半年中已有將近50人學有所成獲得技師執照。（空調聯盟提供）
空調聯盟的師傅們手把手傳授空調安裝和修理技能。（空調聯盟提供）
空調聯盟的師傅們手把手傳授空調安裝和修理技能。（空調聯盟提供）

華人 加州 南加

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