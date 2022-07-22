空調修理師搶手 華人聯盟發起培訓

空調聯盟的師傅們手把手傳授空調安裝和修理技能。（空調聯盟提供）

進入盛夏，南加州 空調安裝和修理師傅供不應求，華人 業者捷足先登，發起空調行業聯盟，培訓華人空調技師，主流連鎖商家也慕名前來求才。

就像雨天屋頂修理師難找，要在南加 州的炎炎夏日中隨時找到一位技能嫺熟且服務有保障的空調技師，也不容易，不少空調突然發生故障的人家，常常要排隊到半夜，才等到空調師傅上門服務的機會。

「所以我們一是要給大家培訓加州空調安裝的法律法規，二是培訓空調安裝和維修的技能技巧」，華人空調聯盟技術總監Gatty畢介紹，正因為各地有執照的空調技師稀缺，所以他們從今年年初開始，專門培訓華人空調技師，至今已先後五期，將近50人已完成培訓並獲得行業執照正式上崗。 空調聯盟的師傅們手把手傳授空調安裝和修理技能。（空調聯盟提供）

Gatty畢表示，製冷、製熱和空調安裝和維修在美國是不小行業，但多年來真正持證上崗的比例很少，比如在南加州華人和新移民社區，持證上崗的空調技師傅，屈指可數，加上傳統上空調師傅手藝都不外傳，所以多年來真正技術過關的師傅一人難求。不少人半路出家，也沒有行業執照，常常在自家車庫單挑接活，這樣一旦有後續問題，客人常常找不到人補救，或者拖延很久不解決，非常無奈。 空調聯盟的師傅們手把手傳授空調安裝和修理技能。（空調聯盟提供）

一位剛剛畢業並獲得Best buy簽約的空調技師表示，他從今年2月開始加入空調聯盟的培訓班，前後兩個月，從如何計算尺寸，和多大的空調應該開多大的喇叭口開始，然後學習如何連接數據線和電源線，如何抽真空，最後是老師傅手把手教，自己實際操作安裝和維修。這位從餐館炒鍋轉行的新技師表示，疫情之後許多服務行業每況愈下，想到現在換行的工作，常常忍不住偷偷笑。 空調聯盟的師傅們手把手傳授空調安裝和修理技能。（空調聯盟提供）

Gatty畢介紹，事實上學員中不少是從卡車司機、電工、厨師、侍應生轉行而來。他認為，空調技師入門門檻並不高，只要肯幹，能吃苦，有一定的社會工作經驗，都不會有大問題，不過他表示，有電工和裝修工經驗的人，往往上手更快。 空調聯盟的師傅們手把手傳授空調安裝和修理技能。（空調聯盟提供）

據空調聯盟顧問Hannah張介紹，華人空調聯盟短短半年多已發展到全美13家分部，紐約、芝加哥、奧克拉荷馬、聖地牙哥、夏威夷等地都有不少華人慕名前來學習，聯盟除了每周兩天面對面上課和實習，也同時為學員們開設了網課，遠程教學。 空調聯盟的師傅們手把手傳授空調安裝和修理技能。（空調聯盟提供）

據瞭解，目前美國的空調安裝和維修服務市場分大工和小工兩種，大工有自己的工具，可以獨立操作空調安裝和維修；小工沒有工具，協助大工工作。大工目前的工資一般在350至400元一天，小工每天150元至200元。