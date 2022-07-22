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比起拍電影 好萊塢群眾演員拍廣告收入更多

記者楊青／洛杉磯報導
原來好萊塢群眾演員拍廣告報酬比電視和電影高。（示意圖，本報檔案照）
原來好萊塢群眾演員拍廣告報酬比電視和電影高。（示意圖，本報檔案照）

好些在好萊塢打拚了幾十年的電影人表示，在好萊塢當演員，優點85%以上，缺點則是收入不固定，有時多有時少；時間不固定，生活缺乏規律。但拍電影電視其樂無窮，也是行内人才知道。

近年好萊塢群眾演員（臨時演員）一天的報酬為180元左右。八到12小時報酬為正常工資的一倍半。連續工作時間超過15小時，則以黃金時間（golden time）計算，就是加一天工資。

如果同樣是群眾演員，拍廣告的報酬通常比電影和電視要高一些。一是因為拍廣告本身底薪就高，二是廣告通常拍攝幾個不同的語言版本，同一套人馬和拍攝，一天工作加上超時加班加上誤餐補助等等，通常可以獲得近2000元報酬，多種語言就多層疊加。不過，廣告大製作和小製作的報酬也是天差地別。

俗話說「三天打魚兩天曬網」，好萊塢的演員們則常常形容他們的工作是「三天曬網，兩天打魚」，有時可能幾個月忙翻，有時則是幾個月都等不到出工電話，所以很多演員不忙的時候就回到小片場跑跑群演龍套，重新體驗臨時演員的生活。不少電影人說，他們寧願在大劇組中做個小角色，也不願在小劇組中擔任大角色。

不過不管大角色小角色，只要有講話、或者在不超過五個人的場景中與主角有互動，電影電視在重複播出時，演員們都可以重新拿到支票，哪怕一些講話的戯份在後來剪輯中被剪掉了，演員的工作還是會持續獲得報酬。

在大片「蜘蛛俠」中，有一場蜘蛛俠在大火中救出華人女兒的戲，該段戲前後拍了兩天。華人女孩的父親，由華人資深演員陳保爾扮演。前一天拍攝他發現女兒不見了很着急，一位非裔鄰居問他怎麽回事，保爾告訴他女兒被困在公寓中沒有出來；第二天拍攝蜘蛛俠從火中救出華人女孩，保爾在接過女兒時激動地說了一句「Thank you, God！」但就是這句話，導演在後期剪輯時決定去掉，因為擔心引起非宗教人士的不快。

但保爾的收入並未因為這句話被剪掉而收入減少，每次這集蜘蛛俠播出，他依然會收到支票，因為好萊塢的報酬是按照原始合同付給，而不以影片最後完成的版本作為參考。

直到現在，保爾幾乎每個月、每個季度都會拿到後續剩餘支票（residual checks），多的幾百數千，少的幾元、幾十元，似乎隨著片子播出次數減少支票數額愈來愈少，但疫情期間很多人重新在家中看老電影電視劇，這些後續支票的金額又重新提高。

電影 支票 好萊塢

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