華人旅遊業者換跑道 內陸經營甜橘農場

華人資深旅遊業者劉先生（右）、余先生（左）轉換跑道，經營農場。（記者啟鉻／攝影）

南加內陸可耕種農業面積較比洛杉磯、橙縣等地較多，農耕種植業相對發達。近年來，部分華人 投資農場經營，培育新鮮蔬果，享受農場生活樂趣；兩名華人資深旅遊業者即轉換跑道，在河濱縣坦密庫拉市（Temecula）經營甜橘、葡萄、檸檬種植農場，並希望與旅遊、民宿 、餐飲相結合，打造多種經營產業。

坦密庫拉市擁有大量的葡萄種植農莊及各類農場，在距離市中心不遠的起伏山丘中，有一個名為Sunmist農場，這裡種植培育甜橘、葡萄、檸檬樹，總數在萬餘棵。經營者是兩名華人夥伴，分別是劉先生（Jonathan Liu）和余先生（Gang Yu）。兩人曾都經營過旅遊業，2019年盤下當地四個橘園，轉換跑道，投身農場經營。

業者之一的劉先生表示，2019年兩人合夥買下四個農場，其中一個面積最大，有建築設施，其它三個面積較小。農場佔地36英畝，種植甜橘、檸檬和葡萄，總計1萬2000多棵。甜橘是2006年，河濱加州大學專家研究培育，開始在坦密庫拉地區種植。當地因土質好，陽光充足，甜橘無籽，較比普通橘子甜度及水分都很高。甜橘最好成熟採摘時間在7至8月間。

劉先生說，他與合作夥伴余先生，在經營農場前，都經營旅遊業幾十年。兩人來自中國的福建與河北，農民出身，也都喜歡種植園藝，共同愛好讓兩人在一起經營農場。甜橘種植是當地一大特色。不少居民現在喜歡在周末到農場採摘甜橘兼健行和休閒。

由於2019年兩人開始經營農場，很快就遇到新冠疫情 ，是否對農場帶來負面影響？劉先生說，疫情開始後，由於很多人不喜歡總是待在家裡，希望到戶外踏青郊遊，也給農場帶來生意。他認為，疫情基本上未給農場帶來什麼負面影響。農場也適時按照大眾需要，推出採摘甜橘項目，還有新鮮甜橘汁供大家品嚐，來訪者可以在這裡享受休閒及採摘樂趣，很受歡迎。

談及未來發展的前景，劉先生說，由於地理位置優勢，農場愈來愈被更多人知道，農場希望增加Airbnb民宿項目，農場內建十棟住宿小木屋，還將建一個表演台，搭設遮蔭棚，辦各種派對或婚禮儀式，可容納百人。還會提供餐飲，類似舉辦夜市，提供台式牛肉麵等各種美食，實現多種經營，滿足各方來賓需求。