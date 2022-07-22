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洛城新語╱曾穎的自殺和被掏空的同理心

洛城新語

久居日本，曾經因日本前首相安倍死亡後與澎湃新聞連線時哽咽，而遭到中國網友網暴的中國媒體人曾穎，19日中午在日本寓所自殺。據悉她目前正在搶救中，生死未卜。

 

網暴者認為曾穎作為記者應保持中立，不應有立場。但事實上，曾穎的哽咽顯然並非立場，只是作為一個人類的本能。曾穎在事後的一條解釋微博中道歉，也曾說到當時的「失態」，「只是出於對所在地區治安的恐慌和對此刻日本經濟的絕望」。

 

在大型犯罪案件的現場，會被事件的危險和突如其來，而驚到發抖甚至嚇哭的人不勝枚舉，記者也不例外。而傳達現場的真實氛圍和情緒，也應該是媒體的職責。或許作為普通讀者或觀眾，對於隔著媒體的事件現場是無法有身臨其境的感受，但作為媒體人，多少可以感同身受。且不說政治背景，在光天化日下的人群中，出現了槍擊案件後的現場地區，是多少會令人感到作為人類本能恐懼和應激反應的，更遑論安倍被刺事件的突發，是超出所有人的預料。

 

曾穎作為一名媒體人，擁有基本的同理心和人類本能，不應屬於站立場。反倒是失去同理心的媒體、消費受害者的報導，在近年來越來越多，這也是同一件事的一體兩面。

 

自現代媒體誕生以來，媒體連通了世界的信息傳播，但也隔絕了人類的同理心。一個身在美國的人開始可以一邊悠閒地吃著早餐，一邊觀看電視裡中東戰火中失去親人的家庭痛哭，而毫不動情。這也是為何，在過去幾年當俄烏戰爭爆發，有百姓流離失所，印度陷入疫情困境，成堆的屍體無法入葬，乃至巴黎聖母院被燒毀，中國網友可以「幸災樂禍」。

 

如今人們對駭人的畫面感到淡漠，因為令人震驚的新聞、影像鋪天蓋地，早已掏空了人們的同理心。為了爭奪人們剩餘的注意力，媒體也只能讓每一次的災難報導，比上一次更加聳人聽聞，更具戲劇性和暴力。陷入如此惡性循環的現代社會，可能在走向一個道德意識越來越懶惰的境地。

 

而曾穎的自殺行為，並未讓網暴者們停下，即使是在美的華人，也留言稱「要去找安倍，是她的自由」。而大陸的網友更表示「氣氛都烘托到這了，再活過來就不禮貌了」，「去見安倍，如你所願」、「準備開席」。

 

在社交媒體追尋情緒刺激的網友，其實存在於世界的各個角落，他們形成當今全球範圍的民族主義和保守主義思潮。而如曾穎的自殺一樣，再一次的，民族主義傷害的總是自己的同胞。

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