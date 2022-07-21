吳修齊創業故事 足為經營典範 8月7日紀念講座

吳修齊先生於1997年獲頒成功大學名譽管理學博士學位。（南加州成大校友會提供）

創辦及經營台南紡織、太子建設、統一企業的吳修齊先生（1913-2005），是台灣「台南幫」第一代領導人，他早年生活貧困，從學徒做起，一步步建立橫跨紡織、營建、水泥、食品、超商及物流等產業的多元企業版圖。

吳修齊先生為人沉穩內斂，樂善好施，重視傳承與教育，曾捐款新台幣1.5億元給成功大學興建文學院及語文中心大樓，開創由企業家捐款贊助國立大學校舍之舉，傳為地方佳話。

「七十回憶」數位版將重出版

吳修齊先生於70歲時完成「七十回憶」一書，並出版英文版，吳氏家族秉承吳修齊先生之志，特再出版「七十回憶」數位版，讓吳修齊先生的理念得以廣傳於世。世界日報 及南加州 成功大學校友會為此特別舉辦紀念講座，並邀請成功大學校長蘇慧貞博士出席，分享吳修齊先生的創業故事、經營理念，及他對年輕一代學子的深遠影響。

成大首位女校長蘇慧貞（左）上任後於2017年首度來訪南加州，由時任南加州成大校友會會長的程東海獻花歡迎。（南加州成大校友會提供）

吳修齊先生紀念講座訂8月7日下午2時至4時，在世界日報四樓的文化藝廊舉行，南加 州成功大學校友會由現任會長蔡翰寬、理事孫國泰、葉俊麟及執行祕書長程東海擔任籌備小組成員，跨越太平洋兩岸收集相關資料，期望在講座中提供吳修齊從台南起家，成功創業的經驗與觀點，作為在美華裔新生代效法的典範。

南加州成功大學校友會會長蔡翰寬舉出幾件實例，說明吳修齊對故郷台南與成功大學特有的感情。他表示，1987 年成大醫院興建完工時，希望申請一個簡單易記的總機電話號碼，但一時之間難以獲得，吳修齊先生偶然得知此事，主動將自家電話號碼235-3535捐給成大醫院，直到今日，成大醫院仍使用此一具有特殊意義的總機電話。

基金會一半財產 捐給成大蓋大樓

成功大學「修齊大樓」是台灣第一座由企業捐款興建的國立大學校舍。（南加州成大校友會提供）

1997年吳修齊先生獲頒成功大學名譽管理學博士學位，以表彰他白手起家及促進台灣經濟發展的貢獻。1998年吳修齊先生有感於國立大學面臨政府經費補助不足的困境，應允捐出相當於吳修齊基金會一半的財產給成功大學建文學院大樓，兩年後「修齊大樓」落成啟用，給成大校園增添富有人文氣息的新格局。

蔡翰寬說，「修齊大樓」座落在成大光復校區美麗的成功湖畔北側，除了是文學院的大本營之外，還有培訓學生外語能力的語文中心，包括英、德、法、西、俄、日、韓、泰、越南、緬甸、印尼、阿拉伯等多元的語文學習資源，同時也為來自68國的外籍學生提供學習中文的優質環境。

南加州成大校友會執行祕書長程東海指出，雖然就讀成大只有四年時間，但是成功大學在他心目中是個動態的名詞，推動著個人終身學習、與時俱進的願景。大學畢業之後他一直與校友保持連絡，隨時追蹤母校的新發展，從當年的大學生，成為海外校友及義工，先後參與南加州成功大學校友會，及南加州成功大學校友會基金會的工作，本著回饋母校的初衷，積極配合成功大學朝國際一流學府的方向邁進。

在籌辦吳修齊先生紀念講座期間，程東海曾多次代表校友會與成功大學連繫。最令他感動的是，成大校長蘇慧貞為了表達對吳修齊先生紀念講座的支持，特別安排了25小時旋風式的訪美行程，專程來洛杉磯參加8月7日下午的紀念講座，當晚與成大校友餐敘之後，即馬不停蹄的搭機返台。

程東海強調，在蘇慧貞校長帶領下，成功大學不斷開創新局，根據《遠見雜誌》今年6月底公布的最新資料顯示，在台灣的綜合大學排行榜中，成大排名已升為第二，僅次於台大，消息傳來令海外校友格外振奮。

國泰銀行基金會 捐100萬元抗仇亞

代表吳氏家族出席吳修齊先生紀念講座的是吳修齊先生二公子吳平原博士，吳平原現任國泰銀行董事會副主席，及國泰銀行基金會主席，在新冠疫情爆發前，國泰銀行基金會定期舉辦年度高爾夫球籌款活動，所得善款用來贊助南加州的非營利組織。今年國泰銀行基金會更捐出100萬元作為對抗仇亞風潮之用。

積極籌備吳修齊先生紀念講座的南加州成功大學校友會會長蔡翰寬（右）及執行祕書長程東海。（記者蕭迪玉／攝影）

現任橙縣亞美老人服務中心共同會長的程東海表示，國泰銀行基金會認同亞美老人服務中心「老吾老以及人之老」的精神，多年來持續贊助亞美老人服務中心，也反映出吳氏家族回饋社區的共同理念。

南加州成大校友會今年6月底舉辦校友烤肉交流活動。（南加州成大校友會提供）

南加州成大校友會擁有1000多位校友會員(含260位終身校友會員)，在北美洲的各個成大校友會中，算是數一數二的校友會組織，在南加州僑社中，也是一個享有盛名的社團。該會歷年來辦了不少精采的實體及線上活動，其中包括年會、雙十國慶升旗典禮、研討會講座、春節團聚、郊遊烤肉、卡拉OK、網球賽、橋牌賽、旅遊、出刊通訊錄、頒發校友高中及大學子女奬學金、國際藝術饗宴亞洲藝術節-巡迴畫展、歡迎母校師長訪洛餐會等等。在台灣921地震及88水災重大災難時，曾積極參與幫助，兩次捐回台灣的款項均超過美金萬元。