洛城新語╱回歸中國的大咖紛紛「潤」了

疫情 讓很多假象現形，也讓很多嚮往中國偉大復興而回歸的台灣背景人士，因認清形勢而「潤」了。大陸錢確實好賺，很多台灣的外省第二代跨海撈金，名利雙收，但僅這一年多，很多名人「翻車」。

「潤」(run)就是跑的音譯，是疫情後大陸網路新興詞。「潤學」就是指移民、搬遷或轉移家產、家人到國外的方法，近期網上討論熱烈，有如新一波逃離家園熱潮。

最新案例是台灣出生、留學美國，曾擁美國籍的知名經濟學者郎咸平。他原居住上海，因婚姻生活屢出軌，在中國毀譽參半。今年4月，上海因疫情封控，他高齡98歲、有腎臟疾病的母親到醫院，原本例行打一針就行，卻因等待核酸檢驗，竟等四小時沒結果，在急診室外猝逝，連最後一面都沒見到。郎咸平把事情貼上網，引發兩岸熱議。

事前三天，郎咸平曾在微博發文，為動態清零背書，誇讚「全國一盤棋，這就是中國力量」。事後，他呼籲中共 盡快恢復國際都會經濟活動，否則上海經濟將螺旋式下滑，仍不敢批評清零政策。現在，傳出他變賣豪宅家產潤去香港，永遠不回上海了。因失去台灣戶籍，回不了台灣。

同樣在大陸發展多年，定居上海的資深演員李立群，數月前也被封城 所困，食物都沒了，他曾發微博婉言批評封城政策沒必要，被刪文後趕忙改口挺中共政策。現在他已回台灣，宣布不去大陸了。回台前並說自己是「兩岸如果打仗來會死守台灣的人」，後又改口說支持兩岸和平統一。

更早還有演員張庭、林瑞陽夫婦，他們在上海疑涉違法傳銷，近百棟房產被查封，被凍結資產傳超過百億人民幣，可能吃官司。他們最終可能尋求回台灣，作為避風港。這些撈金人士不像很多台商跑得快，紛紛遇挫。

連串台籍人士在大陸吃癟，固然是因疫情推波助瀾。但很明顯，北京的惠台友台政策，對台籍人士網開一面，嘉惠各行各業。如今客觀形勢變化，或因當事人自作孽，紛紛鎩羽而歸。

網上有人評論，現在只剩「那個抱籃球偷渡的經濟學家林毅夫」，他們可能都後悔了。案例讓人噓唏，大陸近30年錢財淹肚臍，只要下對注、入對行，大陸或台籍人士都悶聲發大財。大陸憑後發優勢，各種硬體和城市建設先進，有錢人生活享受奢靡任性，自認高人一等。

但抗疫採強硬封控，不顧民生，甚至涉中共內鬥，城管濫權等作為，使百姓豁然發現，原來獨裁政府號稱效率高，但一旦方向錯誤，破壞力更大。於是能跑的快跑，移民國外，尤其台籍人士和家鄉比較，還有退路選擇，趕快潤回台灣。有辦法走的人都算幸運，這些地區剩下數億同胞才叫投訴無門，只能默默承受。

這些現象說明為何中國留學生學成後，大量留國外發展，不願回國。嚮往回歸大陸的台籍同胞，人各有志，但板蕩識智愚，兩岸政治社會生態差異大，誰聰明、誰胡塗，尤其值得部分傾心強國盛世的藍營人士借鏡。