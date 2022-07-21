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加州性暴力假釋犯 須戴電子腳鐐

編譯組／綜合報導
Rancho Bernardo去年被選為暴力性侵犯有條件釋放後的中繼站，當地居民立刻表示反對。圖為去年集會時的照片。（Elizabeth Marie Himchak）
Rancho Bernardo去年被選為暴力性侵犯有條件釋放後的中繼站，當地居民立刻表示反對。圖為去年集會時的照片。（Elizabeth Marie Himchak）

部分被認定為「暴力性侵犯」（sexually violent predator）的犯人，有條件獲釋後還需繼續配戴GPS電子腳鐐。Assembly Bill 1641獲得加州議會兩院壓倒性支持，並由州長紐森在19日簽署生效，經過心理治療後有條件釋放的暴力性侵犯都須隨時接受監控。

但是犯罪改革組織都反對此法，包括American Civil Liberties Union與California Attorneys for Criminal Justice。他們的聲明指出，暴力性侵犯條例（Sexually Violent Predator Act）已經交由法院基於專家意見認定這些人不再構成公眾威脅，繼續以電子腳鐐追蹤正確性有商榷。

民團的主張是，已經判罪的性侵犯在獲得有條件釋放前，都已經服完一定刑期，且接受了Coalinga State Hospital的專門治療。2005年開始，該院為心神異常的暴力性侵犯進行特別療程，確保他們不會再犯。不過相關預算達2億5000萬元，因此某些官員希望以替代方式，讓犯人盡早回到社會，但是GPS電子腳鐐的作法卻有違人權。

執法單位則支持。Peace Officers Research Association of California認為，新法將釐清法律中的歧異之處，並確保公眾安全。California State Sheriffs' Association也認為新法對公益最佳。提案議員Brian Maienschein強調，暴力性侵犯是最危險的罪犯之一，當Rancho Bernardo去年被選為暴力性侵犯的中繼站後，他就開始研究修改過程，他的草案確保執法人員能有更多工具掌握疑犯行蹤、保護社區安全。

性侵 加州 紐森

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