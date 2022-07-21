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米其林名廚José Andrés 回歸洛城

記者朱敏梓╱洛杉磯報導
位於康萊德酒店（Conrad Hotel）十樓的Agua Viva餐廳擁有眺望市中心美景的超大露台。（ 記者朱敏梓／攝影）
位於康萊德酒店（Conrad Hotel）十樓的Agua Viva餐廳擁有眺望市中心美景的超大露台。（ 記者朱敏梓／攝影）

曾經在洛杉磯豪華酒店SLS Hotel擁有兩家知名餐廳的米其林主廚José Andrés，兩年之後終於重新回歸洛杉磯。這位西班牙名廚通過結合西班牙傳統風格與現代「分子料理」，打造出自己獨一無二的風格，為洛杉磯的美食界帶來無限驚喜。他旗下兩間餐廳Bazaar 和 Somni餐廳，是美食客們最熱愛的「打卡地」之一，Somni更是曾被評為「米其林二星」餐廳。

自 2020 年夏天因為租約問題關閉了兩間餐廳之後，José Andrés便淡出了洛杉磯人的視野，而如今，他承襲一貫的風格，與位於洛杉磯市中心新開幕的康萊德酒店（Conrad Hotel）合作，開設了San Laurel和Agua Viva兩間餐廳。即將開業的第三家餐廳，將作為獨立餐廳在 The Grand LA 六樓開業。The Grand L.A. 是由著名設計師弗蘭克·蓋里 (Frank Gehry) 打造的全新零售、住宅和酒店開發項目；以提供伊比利亞豬肉，乳豬以及各種豐富肉類的Bazaar Meat ，毫無疑問將成為肉食愛好者的天堂。

現在開放的兩間餐廳均位於酒店十樓，為食客們提供了不同國家的風味，San Laurel專注於將經典的西班牙風味料理，和加州農場最新鮮的食材融合，打造出專屬於加州的「西班牙風味」。這裡有精緻的美食比如和牛肋眼牛排，也能夠讓食客以簡單的方式感受伊比利亞半島的風味，比如用芹菜根點綴的生牛肉片。餐廳充滿了黃銅和紋理元素，現代化的裝修和露天酒吧，再加上能夠眺望迪斯尼音樂廳的露台，是一個慶祝和約會的好去處。

另一間餐廳Agua Viva則是一間露天屋頂餐廳，提供拉丁和亞洲風味的菜單，食客們也可以在這裡點上一杯雞尾酒和一份肋眼漢堡，或是一打新鮮的生蠔，享受洛杉磯市中心一覽無餘的景色。這間餐廳開放到晚上11點，在下班之後，褪去一身的疲憊，換上最閃亮的裝扮，在這裡品味「天使之城」的繁華與熱鬧。

主廚 José Andrés 曾在 2012 年和 2018 年被《時代》雜誌評為「100 位最具影響力人物」之一，並榮獲美國總統巴拉克·奧巴馬 (Barack Obama) 頒發的 2015 年國家人文獎章，Andrés 還是全球唯一一位同時擁有一家米其林二星級餐廳，和四家標榜平價的米其林指南必比登推薦（Michelin Guide Bib Gourmand ）餐廳的廚師。

據了解，儘管米其林星級令人垂涎，但 Bib Gourmand 的稱號，意味著一家餐廳以合理的價格提供高品質的用餐體驗。 也就是說，米其林評審員穿梭於高級餐館的同時，也在尋找道地的超值餐館，才在指南中另開了這個類別，用來標榜中價位呈現正宗、高水準的餐廳。而準確地來說，米其林指南必比登推介的餐廳，須提供兩道菜和一杯葡萄酒或甜點，價格約為 40 元。

Agua Viva餐廳提供拉丁和亞洲風味的美食。（ 記者朱敏梓／攝影）
Agua Viva餐廳提供拉丁和亞洲風味的美食。（ 記者朱敏梓／攝影）

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