聖蓋博河橋維修 210歐溫岱段封5天

聖蓋博河大橋為期五天的維修工程將從20日開始。（加州交通廳）

加州 公路局（Caltrans）聖蓋博 河大橋（San Gabriel River Bridge）為期五天的維修工程將從20日深夜11時啓動，工程預計持續到7月26日（周二）清晨5時。歐溫岱大道（Irwindale Avenue）和605公路、210公路相關路段交通，預期在未來126個小時都會受到嚴重影響。

此次大規模的交通關閉主要是為了保證耗資數百萬元的聖蓋博河橋鉸鏈更換工程順利進行，該項目將更換舊橋欄杆和鉸鏈，使它們符合加州現行標準。在與該工程相關的主要交通線道關閉的同時，該地區的自行車道將不會關閉，在正常營業時間內開放。

受修橋工程影響的交通線道和時間包括：從7月20日晚上11時到7月26日清晨5時，歐溫岱（Irwindale）境内西向210高速公路將全面關閉，受其影響，605公路、Irwindale Ave 、210公路山脚地區的交通，都將受到影響，聖蓋博谷的通勤者，將在工程五天內無法進入210高速公路的西行車道。

加州公路局建議需要通勤的民眾在交通關閉期間使用金線輕軌（Metro Gold Line） 或大都會 聖伯納汀諾通勤火車（Metrolink San Bernardino Line）， 或繞道10號和60號高速公路作為替代，以避免交通延誤。如果能夠在家遠程作業，也是一種選擇。

聖蓋博河大橋維修的第二階段，將在8月17日至23日進行，届時605公路和Irwindale大道附之間的210公路東向線道將有數天的關閉。