澳門總商會聯袂笙歌演藝坊 7月底辦兩場粵劇

美國澳門總商會和笙歌演藝坊將舉辦兩場大型粵劇粵曲演出。（主辦單位提供）

美國澳門 總商會和笙歌演藝坊7月30日和31日將舉辦「笙歌妙韻耀洛城IV」兩場大型粵劇粵曲演出，與南加州 粵劇粵曲愛好者歡度夏日。這是澳門總商會在疫情之後，首次領銜組織舉辦的大型演出。

兩場演出分別在30日（周六）和31日（周日）下午1時登場，地點在蒙特利公園市東洛杉磯社區學院S2 Recital Hall藝術表演中心（1301 Avenida Cesar Chavez， Monterey Park）。30日劇 目包括：何小波/梁碧玉合演「孟姜女千里尋夫」、羅偉華/余小雲合唱「仙侶會鵲橋」、何小波/馬綺冰/胡文儀合演「救風塵之花迷蝶醉」、李采纓/張少英合演「大斷橋」、羅偉華/王秀萍合演「絕唱胡笳十八拍」、潘日新／招秀瓊合演「龍女洞房」、何小波/鮑珍納合演「風流天子」。

31日劇目包括：羅偉華/黎潔貞合唱「南唐殘夢」、何小波/徐培佩合唱「紅菱巧破無頭案之對花鞋」、冼程萬/王秀萍合唱「關公月下釋貂蟬」、李信民/馬綺兵合唱「鐵馬銀婚」、何小波/余秀賢合唱「花蕊夫人之劫後描客」、羅偉華/梁碧玉合演「雪夜祭梅妃」、程小勵/古少忠合唱「高山流水萬古情」、羅偉華/趙家瑜合演「血濺未央宮」等，兩天演出盛況可期。詳情洽鄧先生：626-483-3668。

美國澳門總商會學生獎助學基金會會會長黃維剛並指出，2022年度獎學金申請，延期至於7月31日（周日）截止，品學兼優的華裔學習請速申請，詳情可洽626-617-2931，Nancy Chan。