喜瑞都學院中文網課 台師開講 歡迎踴躍報名

喜瑞都學院秋季中文課歡迎報名。（主辦者提供）

喜瑞都 學院（Cerritos College）與台北市立大學，建立校與校之間的合作關係。台北市教育局 特別邀請台北市立大學的教師，在喜瑞都學院通過網上教授中文課。2022年秋季班中文課將開始，歡迎踴躍報名。

據悉，今年4月15日台北市教育局， 喜瑞都學院和台北市立大學簽定了合作備忘錄， 在喜瑞都學院推出為期一年的文化課。台北市也創造了歷史，台北市立大學成為第一個在海外大學正式教授中文課的大學。

2022年秋季班中文課有二期，均為八周，第一期自8月22日至10月14日；第二期10月17日至12月9 日， 預計開三班。由北市大的老師周冠妤、蔡馥鎂和羅意茜授課。這個每八周推出的文化課，每一期主題都有特點。第一期主題是「台北市的吃、喝以及夜市之旅」。不用出國，不用住防疫 旅館， 就可輕鬆學會去台北市吃吃喝喝，逛夜市該用的中文。八周後可以得到北市大頒發的結業證書。

這個將為期一年的中文課，自8月22日起，每周二晚上6時在 喜瑞都學院的網站推出。報名網站是：https://www.cerritos.edu/taipei/。

自 2017年起，喜瑞都學院和台北市開始文化交流活動。喜瑞都學院理事會副主席劉昕帶領喜瑞都學院學生每年暑假到台灣教英文。台北市教育局曾燦金局長希望能建立一個互惠合作計畫，讓台灣的中文老師在海外教授中文課，把中華文化推向世界。經過劉昕和曾燦金不斷協調， 終於促成喜瑞都學院與台北市立大學 ， 建立校與校之間的合作關係。