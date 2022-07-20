我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

僅5秒 北加奧克蘭華人Uber司機家門口遭槍殺

彭博：封城封怕了 中國1.5萬富豪掀移民潮

假扮護士想偷嬰兒 女嫌保釋金百萬

【河濱訊】
Jesenea Miron涉嫌企圖偷竊嬰兒被拘捕。（警方提供）
Jesenea Miron涉嫌企圖偷竊嬰兒被拘捕。（警方提供）

南加內陸一名年輕女子日前假扮護士，潛入當地一家醫療中心，企圖偷抱走一名剛出生不久的嬰兒，遭人識破報警。這名女嫌犯目前被警方拘押，保釋金100萬元。

據河濱縣警局資訊，案件發生在7月14日上午約10時30分，位於莫瑞諾谷醫療中心（Moreno Valley Medical Center），嫌犯是23歲女子米朗（Jesenea Miron）。她假扮一名剛入職護士，穿著護士工作服，進入屬於河濱加州大學衛生系統的莫瑞諾谷醫療中心，試圖到新生兒部門偷竊嬰兒。

當嫌犯進入產婦病房後，聲稱自己是護士，隨後被其他醫護人員識破。嫌犯逃跑後，最終被警方在住處抓獲。醫療中心負責人表示，該醫療中心有多層安保措施，保護患者及醫護安全。目前嫌犯涉嫌綁架罪，被拘押在Robert Presley Detention Center，保釋金100萬元。

醫療中心表示，會繼續與執法單位配合，查清嫌犯時如何進入醫療中心及病房，以便進一步加強安保防護。

警方也呼籲有案件知情者提供進一步線索，可致電警探，或河濱縣警局莫瑞諾谷分局951-486-6700，或者直接致電河濱縣警局，電話951-776-1099 。

加州大學 南加

上一則

好康報您知／漢亞龍超市（H Mart）

下一則

南巴市遭恐嚇 虛驚一場

延伸閱讀

南加內陸女子假扮護士偷竊嬰兒　保釋金100萬元

南加內陸女子假扮護士偷竊嬰兒　保釋金100萬元
胡椒噴霧攻擊華女 佛州女賣慘：無力支付保釋金

胡椒噴霧攻擊華女 佛州女賣慘：無力支付保釋金
打擊非法大麻 南加內陸逮捕20多名華人

打擊非法大麻 南加內陸逮捕20多名華人
南加內陸警方打擊非法大麻 多名中國公民涉案被捕

南加內陸警方打擊非法大麻 多名中國公民涉案被捕
租金漲 南加內陸集合公寓成投資熱門

租金漲 南加內陸集合公寓成投資熱門
華僑醫護學院助你實現白衣天使夢

華僑醫護學院助你實現白衣天使夢

熱門新聞

搶匪洗劫後離開前，將戴女士的小侄子打傷。（戴女士提供）

痛毆+開槍 3非裔入室搶劫 華人以為要被殺

2022-07-11 21:26
有加州華女另闢蹊徑，往返驅車超過10個小時，前往美墨邊境的某個小鎮買車。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱為買車不加價 加州華女竟跑去這荒野山村

2022-07-15 15:03
酷聖石（Cold Stone Creamery）新推出奧利奧黃金碎餅乾奶油冰淇淋。（Cold Stone Creamery官網）

全國冰淇淋日 星期天免費送還有大優惠

2022-07-15 16:46
殺豬盤短信。（讀者提供）

殺豬盤短信氾濫成災 華人反套路

2022-07-16 15:00
北卡羅萊納州的珠寶商吳秋煌來巴沙迪那（Pasadena）參加國際珠寶展，結果百萬元珠寶卻在抵達洛杉磯途中被盜。（記者張宏／攝影）

欲哭無淚 華商來南加參展 百萬元珠寶被盜

2022-07-16 21:27
江新傑車的前後座都被垃圾瓶子堆滿。（記者邵敏／攝影）

擁豪宅退休華翁 拾荒行善事 八年如一日

2022-07-15 02:20

超人氣

更多 >
為安倍哽咽遭網暴 中國媒體人曾穎自殺「搶救中」

為安倍哽咽遭網暴 中國媒體人曾穎自殺「搶救中」
馬斯克裸露又白又胖的身材 比身旁美女還吸睛

馬斯克裸露又白又胖的身材 比身旁美女還吸睛
調查報告：露營婦人遇熊襲 以為逃過一劫卻仍被咬死

調查報告：露營婦人遇熊襲 以為逃過一劫卻仍被咬死
知名警匪劇「法網遊龍」紐約取景 劇組成員當街被槍殺

知名警匪劇「法網遊龍」紐約取景 劇組成員當街被槍殺
田納西新人閃婚5個月 新郎被控殺華裔妻入獄

田納西新人閃婚5個月 新郎被控殺華裔妻入獄