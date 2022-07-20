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洛市舉報浪費水案件暴增 上半年達1643件

編譯組／綜合報導
洛杉磯市舉報浪費水案件暴增，今年上半年達1643件。（ABC）
洛杉磯市舉報浪費水案件暴增，今年上半年達1643件。（ABC）

南加大（USC）的公共事務基金會Crosstown最新統計發現，洛杉磯市6月1日實施嚴格用水令前後，市民對於浪費水的意識顯然提高許多，單是6月一個月就有589件舉報，遠多於5月的314件。而且透過市府MyLA311平台通報的總數，單是今年上半年就已達1643件，較去年同期752件增加一倍有餘。

MyLA311可以用網路或311電話提報，但在天氣開始熱、市府宣布將要限水之前的舉報數量不多，今年3月前每個月不超過200件。洛市水電局的獨立線上通報平台也在6月1日至14日間接到672件申訴，比去年6月一整個月的量還多了14%。水電局發言人Ellen Cheng表示，市府對市民重視浪費水源的現象感到欣慰，凸顯越來越多的人瞭解乾旱的嚴重性、主動節水，並通報濫用。

節水新規6月1日上路後，市區內的室外澆灌日由每周三天減少至兩天，並且依門牌單雙號區分可澆灌日期。澆灌時間限於傍晚與早晨，上午9時至下午4時不得澆灌，每戶也不得澆灌超過八分鐘，省水噴頭也限用15分鐘。這些新規似乎已經奏效，洛市6月的用水量已經比去年6月少了9%，也是歷年6月最省水的一次。

南加大 洛杉磯

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