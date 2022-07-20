AB5法案明年上路 貨運、自由業抗議

18日於奧克蘭港參與抗議遊行的卡車司機。（截自推特）

美國最高法院（Supreme Court of the United States）6月30日拒審加州 貨運業提起的訴訟後，而這項2019年通過後便爭議不斷的AB5法案將於2023年正式生效，而許多華人從業者也身受其法之害。

加州貨運業者7月13日於洛杉磯港 （Port of Los Angeles）、長堤港（Port of Long Beach）、聖彼渚（San Pedro）地區的Vincent Thomas橋，以及110 號和 710 號高速公路集體抗議，更一度癱瘓當地交通。

該法於2018年12月推出，並於2019年9月由州長紐森（Gavin Newsom）簽署通過，原訂於2020年正式生效，但其法爭議性讓許多計程車、卡車從業者、記者、自由業等人員等抗議不斷，並於2019年11月時由加州卡車運輸協會（California Trucking Association）向美國加州南區地方法院提出訴訟，而美國記者和作家協會、全國新聞攝影師協會、優步（Uber）及Postmates等業者也隨後提出類似訴訟，抗議其法將使從業者失去原有福利 及與失去法律前的平等保護。

AB5於2018年推出時，其旨在保障约束加州零工經濟（Gig economy）的强制法案，並將自由業者劃分為僱員而不是獨立承包商，如果要證明該雇用工人為合作伙伴而非僱員。則需採用ABC檢測並滿足三項條件，分別為：A、此人不受僱傭實體的控制和指導，無論是在合同中還是在事實上；B、此人從事的工作超出了招聘實體業務的正常範圍； C、此人通常從事與所從事的工作具有相同性質的獨立建立的行業、職業或業務。

加州卡車運輸協會則認為其開出條件很難達到標準，因此一但通過條例將有高達7萬自由運輸從業者被迫離開加州，也將進一步加劇供應鏈問題和港口的積壓，讓許多已花錢購買自己卡車的運輸業者不能再以個人身份進行獨立拉貨生意，除非轉為某家機構的正式員工，且一旦發現將被就業發展局（Employment Development Department ，簡稱EDD）起訴並處最高民事罰金2萬5000元。

該條例一出就引起極大爭議，支持者聲稱，此先他們被歸類為外部承包商，被剝奪了該得的福利，而反對者則聲稱，做為獨立承包商更能有獨立性及控制自己的工作時數。而許多貨運公司也表示，該項法律令公司承擔成本加劇，不旦需要承包其醫療、養老、失業救濟、有薪假、加班費各種福利以外，更需承擔其高額工傷險。

CUPS營運總監李國銓表示，法例會影響到運輸公司，造成他們可使用的人力大為降低，變成碼頭上面新進口或是後進來的託運時間都延長更多，也間接造成後續的客戶端所承受的費用變更多，未來費用上漲的幅度從10%到20%都有可能。

李國銓也坦言，身邊認識的上至從業者到下至公司都是反對較多，影響層面不僅在卡車司機身上而已，而是整個供應鏈都影響極深。目前大規模的抗議活動及請願書上交也拜登政府不得不出面回應並承諾，目前已經開始評估AB5法案對運輸業的影響。

抗議活動目前除了13日於洛杉磯港及長灘港的示威遊行，奧克蘭港（Port of Oakland）於7月18日（周一）開始為期三日的抗議遊行，並集結罷工。