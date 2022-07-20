婦女自我防衛 專家建議結伴同行

美國華人婦女聯合會19日在阿罕布拉（Alhambra）舉辦安全防衛講座。活動邀請華人防衛專家TK徐（前排右三）為會員們提供一場面對面的安全防衛講座。 （記者張宏/攝影）

因應社會犯罪激增，美國華人 婦女聯合會19日在阿罕布拉（Alhambra）舉辦安全防衛講座。活動邀請華人防衛專家TK徐，為會員提供一場面對面的安全防衛講座，希望能增進會員的自我防衛能力，保護自身及家人安全。

活動組織者、美國華人婦女聯合會會長鐘學正表示，目前美國社會不斷滋生的各種複雜仇恨情緒，一系列的槍擊事件和光天化日之下的搶劫、入室盜竊激增，危及到每個人的人身安全。治安狀況日益令人擔憂，危險隨時可能會發生在自己身上，因此要提高警戒。走路時不要看手機 ，注意觀察周圍環境，盡量不要帶貴重物品出行，去銀行時最好選擇人多的時候去，或兩人同行。

她提醒，如果一旦不幸遭遇歹徒，可考慮捨棄財物，以保護自身安全為重。美國也不提倡見義勇為，應該及時報警處理。華人要認真學習法律，更要團結起來，相互守望。

防衛專家TK徐的講座圍繞四大板塊展開：預防入室犯罪，應對入室犯罪，預防街頭犯罪，以及應對街頭犯罪。他從近期發生的一系列治安事件入手，進行了深入淺出的分析，令與會者紛紛表示獲益匪淺。

他說，預防比應對更重要，首先是讓房子隱形低調，不要有任何和鄰居不同的特徵，比如石獅子、籃球、窗花會引起盜賊注意，透露屋主的信息。其次是獲取情報，和左鄰右舍打成一片，守望相助，交換訊息。最後要製造假象迷惑犯罪分子，比如製造家裡有人假象，和攝像頭講話以為人在家裡。

如果盜賊進入室內，正面接觸時舉起雙手，讓對方不要傷害自己。如果沒有正面衝突，要衝到家裡事先設定一個躲避的堡壘，比如步入室衣帽間且在裡面安裝應急燈。要長期放一個長期插電備用手機，可以打電話報警。

參加講座的婦女會會員還把家裡的一些舊衣物和生活用品清洗乾淨後，帶到活動現場。婦女會在收集整理後，將統一捐贈給位於洛杉磯市中心的The Midnight Mission。這家超過百年歷史的非營利組織，是一個24小時為無家可歸者提供服務的慈善機構。

核桃 市市長伍立倫也應邀出席活動，並讚揚和感謝美國華人婦女聯合會在疫情期間的慷慨捐贈。出席活動的還有美國華人婦女聯合會理事長李佩明，執行總會長張平，執行會長張惠玲、馬麗榮、張玲、林偉琴，常務理事長兼財務長吳米珍等，特別嘉賓美食專家林慧懿等人。