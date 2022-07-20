賈斯康下台 罷賈組織有信心

洛杉磯縣檢察長賈斯康的任期被反對他的人認為屈指可數。（洛杉磯罷免團體）

犯罪受害者、檢察官和警察經過一年的持續努力，這些罷免洛杉磯 縣檢察長賈斯康（George Gascon）運動的組織者和支持者相信，今年底終有機會將賈斯康趕下台，對賈斯康屈指可數的剩餘任期表示樂觀。

基層罷免團體7月6日向洛杉磯縣選務局提交了71萬7000個簽名後，大約有四個月時間來驗證罷免請願書的有效性，並且確定選舉日期。去年罷免賈斯康的嘗試因簽名人數不夠失敗，但是這一次的簽名人數打破紀錄。

罷免運動負責人之一、LAPD警官出身的前洛杉磯市議員齊恩（Dennis Zine）表示，提交的簽名數字打破了所有其他罷免請願的紀錄。「我們為這個活動花費了6000萬元。讓一個工作糟糕的人下台要花費一大筆錢，但很多人關注公共安全問題。」

賈斯康被指責對罪犯態度軟弱，減少監禁時間，這與嚴格的加州法律相矛盾，例如「三振出局」，該法律在第三次暴力重罪定罪後可將罪犯終身監禁。

罷免運動在今年1月31日成立了一個新團隊，負責收集56萬7000個簽名，占賈斯康當選票數的10%。隨後，組織者又收集了額外的15萬個簽名，用來彌補極少數不合格的簽名，例如重複或未登記的選民。

罷免支持者、洛杉磯縣警局局長維拉紐瓦 (Alex Villanueva) 說，留有餘地是罷免選舉的標準配置，這次又對罷免登記名單進行了額外的驗證，在送達縣選務局之前清除了任何錯誤。這些數字似乎壓倒性地支持罷免，民選官員出身的齊恩和維拉紐瓦都表示，他們對賈斯康的屈指可數的任期感到樂觀。

齊恩說，「毫無疑問，人們會以壓倒性多數選票扳倒賈斯康，因為他對犯罪、謀殺、搶劫、強姦或其他任何事情的受害者缺乏關注。他不認為起訴很重要。他的哲學與現實脫節。」

儘管賈斯康將罷免運動打上了共和黨右翼的標記，但組織者表示，參與罷免簽名的民主黨人多於共和黨人。例如，民主黨選民占71%的比佛利山市（Beverly Hills）也支持罷免。

賈斯康告訴主流媒體，罷免支持者中確實有一些犯罪受害者，但現實是共和黨在攫取權力，他們獲得簽名的方式非常值得懷疑。

選務局一位官員告訴媒體，已經組織了150多名員工承擔計算和驗證簽名的任務。洛縣可以選擇查看每一個簽名，或者僅抽取5%的有效樣本，驗證結果必須在30個工作日內完成。然後，縣政委員會有14天時間來敲定選舉日期，將在88天至125天內進行，這個時間段包括11月期中選舉在內。

維拉紐瓦說，如果罷免投票 沒有定在11月，而是另外舉行一次特別選舉，則罷免成功的機率將會升高。因為特別選舉投票率低，而那些反對賈斯康的人們則會更有動力去投票。

但他補充說，洛杉磯縣政委員會一直支持賈斯康，對他的所作所為放任自流。目前洛杉磯縣檢察署處於混亂狀態，人員大量外流，應當起訴的案件沒有向法院登記。縣政委員會想保住賈斯康的最好方式，是把這次罷免選舉併入11月的期中選舉。