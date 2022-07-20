華人營建業 成立全美總會

美國華人建築公會將於22日在聖蓋博喜來登酒店，舉辦40周年慶典暨全美總會成立大會，屆時會有550名賓客出席。（主辦方提供）

華人 營建公會(Chinese American Construction Professionals，簡稱CACP)更名為美國華人建築公會全美總會，將於22日晚6時在聖蓋博市喜來登酒店舉辦40周年慶典，暨全美總會成立大會，預計550名賓客出席。姜曉東將擔任美國華人建築公會全美總會主席，另外全美八家分會的六家分會會長也會到場述職。

姜曉東歷任五屆公會會長，在他的帶領下不斷壯大公會力量。他說，公會1982年成立於洛杉磯 ，經過40年的不斷發展，尤其是最近十多年來，公會通過合併同類協會，在多個重點城市創辦分會，開創年度華人建設卓越獎，並與世界日報連續多年舉辦建材大展。同時和南加州 電力公司煤氣公司大力合作，系列性開展專業培訓和講座，吸收年輕專業人才，加強公會領導團隊。

姜曉東表示，經過他和理事會全體成員多年努力，公會實力和影響力不斷提升。目前公會在美國東西兩岸，南北加州、德州、內華達州、伊利諾伊州、麻薩諸塞州和中國都設有分會。最近十年CACP在全美會員增長十倍以上，為華人在建築，開發，設計，材料供應，地產投資等方面提供巨大幫助。CACP不但在美國主流建築開發行業獲得巨大成功，其影響力已拓展到中國、歐洲和東南亞。

全美六家分會的新任會長將到場宣誓就職，他們分別是南加分會會長劉偉岸、北加分會會長Eric孫、內華達州分會會長劉伊宏、德州分會會長David杜及共同主席王朝陽、伊利諾伊州分會會長Eddie 倪、麻薩諸塞州分會會長Jeffery張。他們有的是上市公司老闆、地產大亨還有哈佛的在讀研究生。

今年年會主題是綠色建築和可持續發展，邀請國際知名的綠色建築專家Andrew Himes擔任主講人。活動還會對開發、設計、建築、材料供應等建築相關領域的優秀人士頒發獎狀，同時為建築系學生頒發獎學金。

聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）、中國駐洛杉磯總領事館副總領事李春林、財務長馬世雲（Fiona Ma）、加州眾議員方樹強（Mike Fong）、洛杉磯縣警局局長維拉紐瓦（Alex Villanueva），及聖蓋博、核桃市等城市民選官員出席。出席年會的還將有各類投資業主，各類建築公司，設計團隊，材料供應公司，政府建築檢查和審批人員，房地產行業等等。