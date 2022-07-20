美中物流總商會成立 張鐵流任首屆會長

張鐵流出任首屆美中物流總商會會長。（美中物流總商會提供）

美中物流總商會日前在聖蓋博 市舉行成立大會，啓動美中之間海運、陸運、空運的整合發力，以及物流、倉儲自動化控制管理及運輸、倉儲、加工、配送和信息服務一條龍合作。張鐵流出任首屆會長。

美中物流總商會在聖蓋博市成立，啓動美中運輸、倉儲、加工、配送和信息服務一條龍合作。（美中物流總商會提供）

中國駐洛杉磯 總領事館商務領事張健、劉菲、聯邦眾議員 趙美心、加州眾議員方樹強、洛杉磯縣估值官Jeff Prang、洛杉磯縣警察局副局長Timothy K. Murakami（村上 ）、聖蓋博市市長丁言愉、市議員吳程遠、蒙特利公園市長羅霈霆等以及各界人士300多人出席揭牌活動。

美中物流總商會始創班底除創會會長張鐵流外，還包括執行會長帥勇、理事長賴凱文、監事長許少華、財務長吳佳琳、秘書長黃有莉、行政主任張麗媛、及各位創會會長等。

美中物流總商會在聖蓋博市成立，啓動美中運輸、倉儲、加工、配送和信息服務一條龍合作。（美中物流總商會提供）

張鐵流表示，商會創會宗旨是發展美中市場，繁榮美中經濟，造福兩國人民。張鐵流指出，美中物流總商會注重中美之間跨境電商、跨境物流及海外倉資源的對接；整合國際法務、仲裁、勞工法及中美兩地會計師稅務等服務，引入行業先進領袖及相關行業傑出人才及企業，加深在物流行業資源上的基礎設施、物流軟硬件、產業基金、金融、商貿行業的深度合作。

美中物流總商會在聖蓋博市成立，啓動美中運輸、倉儲、加工、配送和信息服務一條龍合作。（美中物流總商會提供）

他表示，作為美中兩國供應鏈、物流及相關產業溝通與合作的商務橋梁，美中物流總商會將為物流產業提供互惠共贏的平台和渠道，協助雙方企業在發展和管理過程中出現的有關業務、資金、技術、人才、資訊等各種需求，並在稅務、法律和政府溝通方面提供幫助和服務。

張鐵流表示，尤其是疫情之後，世界經濟形勢發生急劇變化。美中物流在海運、陸運、空運三種運輸方式上整合發力，物流、倉儲上實現自動化控制管理，集運輸、倉儲、加工、配送和信息服務於一體的綜合物流服務均意義重大，美中物流總商會期望在這些方面竭盡全力並有所作為。