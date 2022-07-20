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洛杉磯縣警核桃分局首批巡邏義工 成軍

核桃市訊
巡邏義工報名表由創會會長Chuck Sun（左一）、副會長管毅秀Ngee Kon（右一）代表TACF向核桃／鑽石吧警局局長Steve Tousey、副局長Mario Avola、VOP主管Darren Lutter和Jimmy Ramirez等遞交巡邏時間表。（公共治安人人有責協會提供）
巡邏義工報名表由創會會長Chuck Sun（左一）、副會長管毅秀Ngee Kon（右一）代表TACF向核桃／鑽石吧警局局長Steve Tousey、副局長Mario Avola、VOP主管Darren Lutter和Jimmy Ramirez等遞交巡邏時間表。（公共治安人人有責協會提供）

公共治安人人有責協會（TACF）社區協助警局巡邏義工（VOP）招募行動近日完成，首批義工名單送洛杉磯縣警察核桃鑽石吧分局，義工團隊近期將開始排班巡邏，協助警員增加社區治安和安全防衛。

首批20位巡邏義工包：Alex Zhong、Canyu Liu、Chen Huang、Chuck Sun、Chwen-Pi Shih、Cindy Han、David Koo、Fangfang Xiao、Herman Su、Hongbo Dai、Irene Wong、Jessica Lu、Jim Chen、Max Wei、Michael Wen、Ngee Kon、Samuel Lee、Sherman Chao、TJ Hsieh、Yulia Duan。

警局巡邏義工發起組織TACF表示，這些首批義工大都是住在東區的華人居民，每一人都願意奉獻自己的精力和時間來替大家服務。

TACF創會會長Chuck孫和副會長管毅秀歡迎更多的民眾，加入社區巡邏義工行列，有興趣和聯絡626-733-8788，Ngee或Chuck。

警察 鑽石吧 核桃

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